ⓒ LG Electronics

قدمت شركة إل جي للإلكترونيات عرضا لتلفزيون "بوزيه Posé" من مجموعة "إل جي أوليد أوبجيت LG OLED Objet"، في إحدى المكتبات في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت يوم الأحد الماضي إنها عرضت هذا الطراز من أجهزة التلفزيون المتقدمة في بيت الحكمة في مكتبة الشارقة التي تعد من أهم العواصم الثقافية في الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن بيت الحكمة تم تأسيسه احتفالا باختيار إمارة الشارقة "عاصمة عالمية للكتاب من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، في عام 2019.

وفي صالة القراءة في الطابق الأول من البيت تم وضع التلفزيون "بوزيه" مع مختلف أجهزة مجموعة "أوبجيت". ويتميز التلفزيون "بوزيه" بتصميم فني من كل الزوايا، بحيث يمكن التمتع به من كل الجهات، كما يندمج مع ديكورات مختلف المنازل بشكل منسجم.

وقالت إل جي إنها تخطط باستمرار لتقديم نماذج متنوعة من أسلوب الحياة المتميزة إلى عملائها بواسطة أجهزة "إل جي أوليد تي" التي تلهم حياة العملاء وتصبح أعمالا فنية بحد ذاتها.