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الخبير المغربي د.عبد الحق الخير : من أراد العسل فعليه أن يصبر على قُرْص النحل!

#ضيف على الكي بي إس l 2023-05-19

لقاء الجمعة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الدكتور / عبد الحق الخير الادريسي، الخبير الفرنسي من أصل مغربي في مجال السيارات ، ومدير قسم ما بعد البيع في شركة رينو سام سونغ في 10 مايو عام 2013.



الدكتور / عبد الحق الخير الإدريسي ، الخبير الفرنسي من أصل مغربي في مجال السيارات ، ومدير قسم ما بعد البيع في شركة رينو سام سونغ للسيارات ، والمقيم حاليا في كوريا ، يتحدث للقسم العربي عن خبراته في المهجر على مدار 32 عاما قضاها في فرنسا أولا للدراسة والعمل ، ثم اليابان ، ثم سنغافورة ، وأخيرا كوريا التي عاش فيها حتى الآن لمدة ثلاثة أعوام .
خبراته الثمينة والكبيرة التي اكستبها من "الغُربة" لم تأتِ من فراغ ، وإنما جاءت بناء على الكثير من المعاناة والاجتهاد والتعلم المستمر والانفتاح ، اي باختصار كما يقول : للحصول على العسل فلابد من الصبر على قرص النحل!
وبناء على هذه الخبرات ، يقيّم الدكتور عبد الحق - في لقاء ممتع مع القسم العربي- أبعاد النموذج الكوري كما يراه ويقارنه بالدول التي عاش فيها ، خاصة الآسيوية ، وهي اليابان وسنغافورة .


 

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