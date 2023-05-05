الخبير المغربي د.عبد الحق الخير : من أراد العسل فعليه أن يصبر على قُرْص النحل!

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الدكتور / عبد الحق الخير الادريسي، الخبير الفرنسي من أصل مغربي في مجال السيارات ، ومدير قسم ما بعد البيع في شركة رينو سام سونغ في 10 مايو عام 2013.









الدكتور / عبد الحق الخير الإدريسي ، الخبير الفرنسي من أصل مغربي في مجال السيارات ، ومدير قسم ما بعد البيع في شركة رينو سام سونغ للسيارات ، والمقيم حاليا في كوريا ، يتحدث للقسم العربي عن خبراته في المهجر على مدار 32 عاما قضاها في فرنسا أولا للدراسة والعمل ، ثم اليابان ، ثم سنغافورة ، وأخيرا كوريا التي عاش فيها حتى الآن لمدة ثلاثة أعوام .

خبراته الثمينة والكبيرة التي اكستبها من "الغُربة" لم تأتِ من فراغ ، وإنما جاءت بناء على الكثير من المعاناة والاجتهاد والتعلم المستمر والانفتاح ، اي باختصار كما يقول : للحصول على العسل فلابد من الصبر على قرص النحل!

وبناء على هذه الخبرات ، يقيّم الدكتور عبد الحق - في لقاء ممتع مع القسم العربي- أبعاد النموذج الكوري كما يراه ويقارنه بالدول التي عاش فيها ، خاصة الآسيوية ، وهي اليابان وسنغافورة .



