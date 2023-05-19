بلدية سيول تطلق مسابقة لتصميم شعار جديد يعبر عن هوية المدينة

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أعلنت بلدية سيول في الثاني عشر من هذا الشهر، أنها قررت إجراء مسابقة عامة بناء على الحكم بأنه من الضروري جمع مختلف آراء المواطنين حول تصميم الشعار الجديد الذي سيمثل سيول. وفي البداية، حاولت بلدية سيول تحديد التصميم النهائي من خلال استطلاع تفضيلات المواطنين لأربعة مقترحات تصميم شعارات أنتجتها شركة تصميم بناء على طلب بلدية سيول. ومع ذلك، فبمجرد إطلاق التصميمات الأربعة المقترحة على الإنترنت تدفقت الانتقادات التي تقول: "تصميم الشعار القديم I SOUL U أفضل"، "هل هذا هو الأفضل؟". وكانت هناك أيضا منشورات تقترح إعادة اختيار التصميم في موقع "سيول، كما تتخيل"، وهي منصة لاقتراحات مواطني سيول. وقال أحد مستخدمي الإنترنت، الذي طلب من المنصة لأول مرة إعادة تصميم شعار مدينة سيول: "هناك الكثير من المصممين الموهوبين والمتميزين في كوريا حاليا، ولكن هل الشعار هذا مصنوع من أموال الضرائب التي دفعناها بهذا القدر؟"، وأيضا قال مستخدِم إنترنت آخر: "يبدو نمط الشعار الجديد مثل النمط الذي كان عليه قبل 20 عاما". وفقا لذلك، أعلنت بلدية سيول أنها قرّرت قبول التصميمات المقترحة من قبل المواطنين جنبا إلى جنب مع استطلاع التفضيلات على التصميمات الحالية استجابة لطلبات المواطنين المختلفة لإنتاج تصميم جديد. وسوف تستمر مسابقة التصميم من 15 مايو إلى 20 يونيو ، ويمكن لكل من الكوريين والأجانب المشاركة من خلال الموقع الرسمي لبلدية سيول باسم "نُوري جيب누리집 ". ويجب أن تكون عمليات الإرسال من إبداعاتكم الخاصة، ولكن يمكنكم تعديل أو استكمال التصميمات الأربعة الحالية. وفي غضون ذلك، قررت بلدية سيول تشكيل لجنة تحكيم منفصلة مؤلفة من خبراء في التصميم لتقييم الأعمال المقدمة لهذه المسابقة، وسوف يتم اختيار ما مجموعه 10 أعمال مع مراعاة هوية سيول، وأصالة العمل، ووضوح التعبير. وسوف يتم منح جميع الفائزين، بمن فيهم الفائز بالجائزة الكبرى، شهادة باسم رئيس بلدية سيول وجائزة تصل إلى 5 ملايين وون.