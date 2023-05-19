تحويل المدارس المغلقة من مراكز تخييم إلى مرافق تعليمية مبتكرة

ⓒ Ganghwa-gun District Incheon Metropolitan City

مع تزايد عدد المدارس المغلقة في جميع أنحاء كوريا بسبب انخفاض عدد السكان، تعمل مكاتب التعليم في المدن والمقاطعات على تنويع استخدامها للمدارس المغلقة. وحتى الآن، تم استخدام معظمها كمناطق تخييم أو مراكز تدريب، ولكن في الآونة الأخيرة يتم تحويلها إلى مرافق مصممة وفقا لاحتياجات كل منطقة.

على سبيل المثال، تحولت بعض المدارس إلى أماكن لرعاية المحرومين، مثل العائلات متعددة الثقافات أو الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما ظهرت المدارس التي تُستخدم كملاجئ مؤقتة للأشجار والحيوانات الضالة. ونتيجة لهذا التحول في المدارس المغلقة، يتم استخدام 978 من أصل 1336 مدرسة مغلقة في جميع أنحاء البلاد كمرافق مصممة لتلبية الاحتياجات المحلية بحثا عن استخدامات أخرى. وإذا نظرنا إلى الحالات التي يتم فيها استخدام المدارس المغلقة لأغراض أخرى، سنجد أن استخداماتها متنوعة للغاية. على سبيل المثال مدينة كيونغ جو في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، تُعرف بأنها تضم أكبر عدد من العمال الأجانب في كوريا. وقبل بضع سنوات، عندما تجاوز تسجيل الطلاب الأجانب 70% من الإجمالي في مدرسة ابتدائية في المدينة، توصل مكتب التعليم المحلي إلى خطة لاستخدام مدرسة مغلقة لمساعدتهم على التكيف مع الحياة في كوريا. وبالتالي، قام مكتب التعليم في كيونغ جو بتحويل مدرسة مغلقة في المنطقة إلى مركز لتعليم اللغة الكورية لمساعدة الطلاب الأجانب أو الأطفال من العائلات متعددة الثقافات الذين يعانون من صعوبات عاطفية بسبب مشاكل اللغة. وهذا المركز يحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب لدرجة أنه تم إغلاق جميع الطلبات للنصف الثاني من هذا العام.

ومن ناحية أخرى، كانت هناك حالات تحولت فيها المدارس المغلقة إلى معالم محلية. ومكتبة "بحر الحكمة" في مدينة تشانغ وان مثال على ذلك. ففي عام 2018، أعاد مكتب التعليم في تلك المنطقة تصميم مبنى صالة للألعاب الرياضية في مدرسة متوسطة مغلقة إلى مكتبة للسكان هناك. وتحتوي المكتبة على سبع مساحات تجربة للأطفال، بما في ذلك غرفة ألعاب ليغو، وغرفة ألعاب لوحية، ومساحة إبداعية. وتمتلئ جدران الطابقين الثاني والثالث من المكتبة بأرفف كتب، تماثل محلات بيع الكتب الشهيرة في سيول.

علاوة على ذلك، يتم استخدام المسرح في صالة الألعاب الرياضية السابقة كمسرح للأداء، وتقام هناك كل أسبوع عروض الفنية مثل عروض أوركسترا ومسرحيات موسيقية. وتحظى المكتبة، التي تضم حوالي 140 ألف كتاب، بشعبية كبيرة بين السكان، حيث وصل عدد مستخدميها إلى 710 آلاف في العام الماضي وحده. كما أن الحكومات المحلية الأخرى تركز جهودها أيضا على استخدام المدارس المغلقة. فقد قررت منطقة "كانغ هوا 강화" تحويل مبنى مدرسة مغلقة إلى مرصد فلكي مجهز بتلسكوبات عالية الأداء بحلول نهاية هذا العام ضمن هذه الجهود. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط مدينة تونغ يونغ لتحويل مبنى مدرسة مغلقة على جزيرة في المنطقة إلى منشأة تحمي مؤقتا الحيوانات الأليفة المهجورة أو قطط الشوارع، بدءا من النصف الثاني من هذا العام. وهناك العديد من الطرق الأخرى لاستخدام المدارس المغلقة.

الجدير بالذكر أن المدارس التي تم إغلاقها بسبب انخفاض عدد السكان في سن المدرسة لم تصبح فقط وسيطا يربط السكان والزوار، ولكن أيضا يتم استخدامها كقواعد ثقافية وفنية للسكان، أو مرافق تعليمية للغة الكورية ومرافق لزيادة الدخل.