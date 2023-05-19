غوغل تختار اللغة الكورية كلغة أولى لروبوت الذكاء الاصطناعي بارد

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اختارت شركة غوغل اللغة الكورية كلغة أولى سيتم بها تزويد روبوت المحادثة للذكاء الاصطناعي "بارد". وأوضحت الشركة أن هذا الاختيار يمثل تحديا جديدا لأن نظام اللغة الكورية مختلف تماما عن نظام اللغة الإنغليزية. وقال "سوندار بيتشاي순다르 피차이" المدير التنفيذي لغوغل في لقاء صحفي عقده مؤخرا في مقر الشركة إن اللغة الكورية مختلفة عن اللغة الانجليزية، حيث تساعد كثيرا في محاولة شيء جديد في نطاق الذكاء الاصطناعي. وفكرته هي أنه إذا أتقن الذكاء الاصطناعي التوليدي لغوغل اللغة الكورية، فسوف يستطيع إتقان لغة أخرى مما سيؤدي إلى زيادة سرعة تقدم التكنولوجيا. ويرجع اختيار اللغة الكورية جزئيا إلى طبيعة السوق الكورية التي تكتسب التقنيات الجديدة بوتيرة سريعة.

تجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد كشفت عن روبوت المحادثة للذكاء الاصطناعي "بارد" يوم العاشر من هذا الشهر مشيرة إلى أنها اختارت اللغتين الكورية واليابانية إلى جانب الإنغليزية كلغة دعم أولي لبارد.