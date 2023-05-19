معظم الموظفين الشباب لا يهتمون بالترقية في العمل

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اتضح أن أكثر من نصف عدد الموظفين الكوريين الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين عاما وتسعة وثلاثين عاما لا يسعون للارتقاء في مناصبهم. جاء ذلك في مسح أجرته منصة "جاب كوريا" المتخصصة في تقديم المعلومات عن سوق العمل على ألف ومائة وأربعة عشر موظفا للتعرف على أهداف الحياة المهنية. وأجاب خمسة وخمسون بالمائة ممن شاركوا في المسح بأنهم لا يريدون الترقية إلى مناصب كبار مسؤولي الشركات. وحول أسباب ذلك قال أربعة وأربعون بالمائة منهم إن السبب يرجع إلى الشعور بالعبء الناتج عن المسؤولية، بينما قال عشرون بالمائة منهم إنه يرجع إلى صعوبة في الترقية في الواقع. وأجاب أحد عشر بالمائة منهم بأن السبب يرجع إلى عدم رغبتهم في تولي مناصب كبار الموظفين، بينما أجاب عشرة بالمائة منهم بأنهم لا يريدون إطالة الحياة المهنية في الشركات. في المقابل لم تبلغ نسبة الذين يريدون ترقية مناصبهم بوتيرة سريعة سوى ثلاثة وعشرين بالمائة فقط. علاوة على ذلك قال واحد وخمسون بالمائة منهم إنهم يكتفون بترقية مناصبهم على نحو مشبه مع الآخرين. وقال عشرون بالمائة منهم إنهم لا يهتمون كثيرا بترقية مناصبهم بينما قال ثلاثة بالمائة منهم إنهم لا يريدون الترقية. وحول كمية العمل، أجاب ستة وخمسون بالمائة منهم بأن قيامهم بالعمل على نحو مشابه مع الآخرين كافٍ.