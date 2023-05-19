انخفاض الرضا الوظيفي للمعلمين مع تزايد التحديات والحاجة الملحة للدعم

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قبل يومين، احتفلت كوريا ب"يوم المعلمين" يوم 15 مايو. ومع ذلك، بعد تطبيق قانون مكافحة الكسب غير المشروع منذ بضع سنوات، يُحظر على الطلاب وأولياء الأمور تقديم هدايا للمعلمين في المدارس تعبيرا عن التقدير، لذلك يتم الاحتفال بيوم المعلمين في جو مختلف تماما عن الماضي. فوفقا لهذا القانون، يُحظر على الموظفين العموميين تلقي الأموال والأشياء الثمينة، لذلك يستحيل على الطلاب أو أولياء الأمور تقديم هدايا للمعلمين. ووفقا لمسح حديث أجراه الاتحاد الكوري لمنظمات المعلمين بمناسبة يوم المعلمين، إتضح أنّ رضا المعلمين عن وظائفهم كان في أقل مستوى منذ إجراء المسح. وقد أجرى الاتحاد الكوري للمعلمين مسحا حول تصورات المعلمين استهدف معلمي رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات على مستوى البلاد من 28 من الشهر الماضي إلى 8 من الشهر الجاري، وشارك فيه 6751 معلما. وبحسب نتائج المسح، كانت تصورات المعلمين عن مهنة التدريس هي الأكثر سلبية منذ إجراء المسح، حيث أجاب 23.6% فقط من إجمالي المستجيبين بأنهم راضون عن مهنتهم التعليمية. وفي عام 2006، عندما أجري الاستطلاع نفسه لأول مرة، كان معدل الرضا الوظيفي للمعلمين 67.8%، لكنه ظل يتراجع باضطراد، وانخفض هذا العام إلى أقل مستوى. أيضا، أجاب 20% فقط ب"نعم" على سؤال عما إذا كانوا سيختارون مهنة المعلم إذا ولدوا من جديد.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما سئلوا كيف تغيرت معنويات المعلمين في العامين الماضيين، أجاب 87.5% من المستجيبين بأن معنوياتهم قد انخفضت. ومن ناحية أخرى، تتمثل أكبر الصعوبات التي يشكو منها المعلمون في 'توجيه الطلاب الذين يظهرون سلوكا سيئا أو الذين لا يتأقلمون مع الحياة المدرسية'، و'كثرة الشكاوى من أولياء الأمور، والحفاظ على العلاقات معهم'، و'العمل الإداري الشاق غير المرتبط بالتعليم' وغيرها. وفي هذه الأيام، عندما يشير المعلمون إلى سلوكيات الطلاب ويوجهونهم بنشاط، فإنهم يتلقون احتجاجات أو شكاوى عشوائية من الطلاب وأولياء الأمور، أو في الحالات الشديدة، قد يتم الإبلاغ عن المعلمين كمسيئين للأطفال.

في الواقع، مشكلة التعدي على حقوق التدريس خطيرة حقا، مثل الإساءة الشديدة والتهديد من قبل أولياء الأمور بعد الإشارة إلى موقف خاطئ من قبل الطلاب في المدرسة. وكل هذه الأشياء تقوض معنويات المعلمين واحترامهم لذاتهم. يُشار الى أن المعلمين يمكن أن يكون لهم تأثير كبير مثل الآباء على نمو الأطفال. وعندما يتصرف المعلمين بثقة في قيمهم وكفاءتهم، يتم احترام الأطفال أيضا من خلال كلمات المعلمين وأفعالهم، ويمكنهم بناء احترامهم لذاتهم. ولذلك، فأنه سيكون من الجيد نقل كلمات تشجيع دافئة للمعلمين من حولنا والتعبير عن الامتنان من خلال كتابة رسائل يشعر بها المعلمون بالسعادة والفخر بعملهم.