إن فلاينغ تكشف عن ألبوم جديد

الخبير المغربي د.عبد الحق الخير : من أراد العسل فعليه أن يصبر على قُرْص النحل!
2023-05-19
#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-24
كشفت فرقة "إن فلاينغ" الشبابية يوم العشرين من شهر مايو عن ألبومها الجديد بعنوان "مرة في القمر الأزرق" بمناسبة الذكرى الثامنة على ترسيمها. ويضم هذا الألبوم أغنيتين، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "القمر الأزرق". وقد تم ترسيم الفرقة المكونة من 5 أعضاء يوم العشرين من شهر مايو من عام 2015.
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
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