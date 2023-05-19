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جي آيدول تتصدر قوائم آيتيونز في 18 منطقة

#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-24

من أغانى القمة

ⓒ CUBE Entertainment

تصدر الألبوم الكامل السادس لفرقة "جي آيدول" النسائية بعنوان "أنا أشعر" قوائم "آيتيونز" للألبومات في 18 دولة ومنطقة حول العالم. وقد بلغ حجم المبيعات المسبقة لألبوم الفرقة الجديد 1.1 مليون نسخة، وتم بيع أكثر من 680 ألف نسخة منه في يوم إصداره.

وقالت وكالة "كيوب" الترفيهية إن حجم مبيعات الألبوم خلال أسبوع من إصداره يوم الخامس عشر من مايو بلغ 1.16 مليون نسخة، ليكون رابع أكثر ألبومات الفرق النسائية مبيعا في الأسبوع الأول من الكشف عنها. 

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