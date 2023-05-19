إنهايبن تعود بألبوم جديد

الخبير المغربي د.عبد الحق الخير : من أراد العسل فعليه أن يصبر على قُرْص النحل!
2023-05-19
#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-24
عادت فرقة "إنهايبن" بإصدار ألبوم جديد بعنوان "دم أسود" بعد 10 أشهر من غيابها عن الساحة الغنائية.
ويضم ألبوم الفرقة الجديد 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "عظني"، والتي تتحدث عن الحب والاتصال.
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;