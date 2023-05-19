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إنهايبن تعود بألبوم جديد

#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-24

من أغانى القمة

ⓒ YONHAP News

عادت فرقة "إنهايبن" بإصدار ألبوم جديد بعنوان "دم أسود" بعد 10 أشهر من غيابها عن الساحة الغنائية.

ويضم ألبوم الفرقة الجديد 6 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "عظني"، والتي تتحدث عن الحب والاتصال.

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