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شايني تفتح محلا منبثقا للاحتفال بذكرى ترسيمها

#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-24

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

ستفتح فرقة "شايني" محلا منبثقا في سيول خلال الفترة من الخامس والعشرين من مايو وحتى الرابع عشر من يونيو للاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة على ترسيمها.  وسوف تعرض في المحل الذي يطلق عليه اسم "لحظة التألق"، بعض الصور غير المنشورة للفرقة، وأنواعا مختلفة من سلع الفرقة.

كما تخطط الفرقة لإقامة حفل لمعجبيها بعنوان "كل يوم هو يوم شايني: قطعة من اللمعان" يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من مايو في آرينا جام شيل بسيول.

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