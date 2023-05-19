مبيعات ألبوم فرقة إيسبا الثالث تتجاوز مليونيْ نسخة

الخبير المغربي د.عبد الحق الخير : من أراد العسل فعليه أن يصبر على قُرْص النحل!
2023-05-19
#أخبار الساحة الفنية l 2023-05-24
تم بيع أكثر من مليوني نسخة من ألبوم فرقة "إيسبا" الكامل الثالث بعنوان "عالمي" منذ الكشف عنه يوم الثامن من شهر مايو. وقد بلغ حجم الطلب المسبق على شراء هذا الألبوم قبل إصداره 1.8 مليون نسخة، وتم بيع 1.37 مليون نسخة في اليوم الأول من الكشف عنه.
ومن المقرر أن تحضر عضوات الفرقة الأربع فعاليات السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي السادس والسبعين يوم الرابع والعشرين من مايو.
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-19
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