قطار السلام ينطلق في المنطقة منزوعة السلاح

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من المتوقع أن يتم تشغيل قطار السلام في المنطقة منزوعة السلاح الكورية الجنوبية التي يُحظر دخولُها على المواطنين العاديين في الأوقات العادية. وصرحت إدارة مقاطعة "كيونغ كي" مؤخرا بأنها سوف تُسَيّر القطار مرتيْن في كل نهاية أسبوع خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر من هذا العام.

يشار إلى أن تشغيل القطار سيأتي على هامش مهرجان فتح المنطقة منزوعة السلاح لعام ألفين وثلاثة وعشرين والذي تنظمه إدارة المقاطعة برعاية مؤسسة كيونغ كي للسياحة تحت شعار "سلام أكبر". وسوف يغادر القطار محطة "سو وان" في الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة صباحا ليصل إلى محطة "دورا سان"، وسيبلغ ثمن تذكرة القطار خسمة آلاف وون أي ما يعادل حوالي أربعة دولارات، ذهابا وإيابا. وسوف يكون بإمكان ركاب القطار القيام بالسياحة لمعايشة السلام في منطقة محطة "دورا سان". وسوف يضم القطار المكون من ثلاث مقطورات، مقهى ومقاعد للرصد ومكانا للتصوير وقاعة للصور الفوتوغرافية وغيرها. في قاعة الصور سيتم استعراض مختلف صور الموضوعات مثل "الحرب والبيئة والقطار". وعبر شاشات العرض المجهزة في المقطورات يمكن رؤية المناظر الخارجية أمام وخلف القطار.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة المقاطعة تنوي تنظيم فعاليات متنوعة، بما في ذلك عروض ومعارض وفعاليات علمية ورياضية، من أجل التعريف بقيم البيئة والسلام والتاريخ في المنطقة منزوعة السلاح. وتعد هذه الفعاليات احتفالا بمرور سبعين عاما على إبرام اتفاقية هدنة الحرب الكورية.