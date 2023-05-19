نظام الإبلاغ السريع يعيد حقيبة سائحة صينية بقيمة خمسة ملايين وون

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فقدت سائحة صينية حقيبة فاخرة تحتوي على خمسة ملايين وون كوري نقدا، أي ما يعادل حوالي أربعة آلاف دولار في كوريا، إلا أنها استطاعت استعادتها بفضل إبلاغ مواطن كوري سلمها لمكتب للمفقودات. ووفقا للشرطة الكورية فقد فقدت السائحة الصينية حقيبة من نوع شانيل تحتوي على خمسة ملايين وون وبطاقتها الائتمانية، بعد ظهر الخامس عشر من هذا الشهر في سوق "دونغ ديه مون" للتصميم. واكتشف المواطن الكوري "كيم بوك هيون" الذي كان يمر بالسوق هذه الحقيبة على سلالم السوق وأبلغ بها مكتب المفقودات التابع لمركز الشرطة في منطقة "جونغ كو" بالعاصمة سيول. وقال كيم إنه استطاع معرفة أن صاحبة الحقيبة صينية بعد أن وجد أن اسم صاحبة بطاقة الائتمان مكتوب بالحروف الصينية، موضحا أنه أراد أن يظهر للصينية أن نظام الإبلاغ في كوريا أسرع من أي دولة أخرى. أما صاحبة الحقيقة الصينية فقد زارت وحدة الشرطة السياحية في مركز "دونغ ديه مون" لطلب المساعدة بعد مرور حوالي أحد عشر ساعة من فقدان حقيبتها. وبحث بعض رجال الشرطة عن الحقيبة في الموقع، إلا أنهم لم يجدوها، ولهذا قاموا بالاتصال بنظام المفقودات التابع للشرطة "ست واحد واحد اثنان" حيث تأكدوا من أن الحقيبة مسجلة كمفقودة واتجهوا بالتالي إلى مركز الشرطة في منطقة "جونغ كو". ونتيجة لذلك استطاعت السائحة الصينية استعادة حقيبتها بعد مرور خمسين دقيقة فقط من تسجيل فقدانها، وأعربت عن دهشتها وسرورها.