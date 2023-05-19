فوز ممثل شاب في مسابقة قضاء الوقت دون تفكير في حديقة نهر هان

ⓒ YONHAP News

يوم الأحد الماضي أقيمت مسابقة "قضاء الوقت دون تفكير" لعام ألفين وثلاثة وعشرين في منطقة جسر "جام سو" بحديقة نهر هان في جنوب العاصمة سيول. تهدف هذه المسابقة لكسر الفكرة التقليدية القائلة بأن عدم القيام بأي شيء لا قيمة له، وهذا العام هو عامها السادس. وإذا لم يفعل المشاركون فيها أي شيء أو لم يتكلموا وظلوا يحافظون على حالة عدم التفكير، فيمكنهم الفوز بلقب المسابقة. وفي مسابقة هذا العام فاز الممثل "جونغ سونغ إين" الذي يبلغ عمره واحدا وثلاثين عاما بلقب البطولة. وقال مركز مشروع نهر هان التابع لبلدية سيول إنه نظم المسابقة من الساعة الثالثة إلى السابعة بعد ظهر الأحد الماضي حيث اختار سبعين فريقا للتأهل في نهائيات المسابقة من بين ثلاثة آلاف ومائة وستين فريقا شاركوا في المرحلة التمهيدية. وقواعد المسابقة بسيطة. فخلال تسعين دقيقة من المسابقة، لا يُسمح للمتسابقين بقول أي شيء. ولا يمكن التعبير عن أفكارهم إلا من خلال بطاقات موزعة مسبقا. على سبيل المثال بطاقة حمراء من أجل التدليك عند النوم، وبطاقة زرقاء عند طلب الماء عند العطش، وبطاقة صفراء عند الحاجة إلى مروحة لتخفيف الحرارة، وبطاقات سوداء عند مواجهة مضايقات أخرى، ومن ثم يقدم القائمون على المسابقة الخدمات المناسبة إليهم. وإذا قاموا بممارسة الدردشة أو استخدام الهاتف الخلوي بالإضافة إلى النوم أو القيام بأشياء أخرى، يتعرضون للفشل، حيث يجب عليهم عدم القيام بأي شيء على الإطلاق. ويتم تحديد الفائز من خلال جمع معدل ضربات قلب المشاركين وتصويت المواطنين في موقع المسابقة. ويتم تسجيل معدل ضربات القلب للمشاركين كل خمس عشرة دقيقة، وتتم إضافة درجات تصويت المواطنين الذين شاهدوا المسابقة. وقال الممثل "جونغ سونغ إين" الفائز بالمركز الأول في المسابقة إنه لا يصدق النتيجة التي لم يتوقعها معربا عن أمله في أن يتيح فوزه فرصة للتعريف باسمه كممثل ليصبح مشهورا.

الجدير بالذكر أن الفائز بمسابقة العام الماضي كان عاشقا لنادي "هان هوا إيغلز" لمحترفي كرة البيسبول، وأعرب عن شعوره بالفوز قائلا إنه يقضي وقته دون أي تفكير تلقائيا كلما يشاهد مباراة للنادي وظل يتقن مهارته هكذا لمدة عشر سنوات. وفي المسابقة أيضا كان يقضي الوقت وهو يتخيل أنه يشاهد مبارة للنادي. وأضاف أنه حقق نتيجة لا يستطيع النادي الذي يشجعه أن يحققها وارتضى بذلك فقط مما أثار اهتماما بين عشاق كرة البيسبول. وقالت الفنانة المرئية التي نظمت هذه المسابقة "اوس يانغ 웁쓰양" إن الناس المعاصرين يعيشون وهم يشاهدون هواتفهم الذكية منذ الاستيقاظ صباحا وحتى وقت النوم، والتعرض للكثير من المحفزات يجعلهم مصابين بالإرهاق. وأضافت أنهم يشعرون بالقلق عندما يفكرون في أنهم يقضون الوقت وحدهم دون تفكير ولهذا اعتقدت أنه إذا قضوا الوقت دون تفكير معا في نفس الوقت والمكان، فقد يشعرون بقدر أقل من القلق.