مدرسة جُونغ دونغ تؤكد على الكتابة اليدوية في عصر التكنولوجيا

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قبل أيام قليلة، في مدرسة "جُونغ دونغ" الثانوية الواقعة في منطقة كانغ نام في سيول، تم تنظيم محاضرة حول "كيفية الكتابة اليدوية بشكل صحيح"، بدلا من الدرس المقرر أصلا. وفي ذلك اليوم، علّم مدرس الخط 31 طالبا في السنة الأولى كيفية الكتابة بخط اليد بشكل جيد وجميل، وكتب الطلاب أغنية المدرسة على الورق بخط يدهم. وقد بدأت هذه المدرسة في تعليم كيفية الكتابة اليدوية بشكل صحيح لـ360 طالبا في السنة الأولى هذا العام، لأنه مع اعتياد الطلاب على لوحات المفاتيح في الأجهزة الرقمية، ازداد عدد الطلاب غير الجيدين في الكتابة اليدوية بسرعة. وفيما يتعلق بخلفية بدء محاضرات الكتابة بشكل صحيح لطلاب المدارس الثانوية، قال مدير المدرسة "لي ميونغ هاك" إنه حتى في العصر الرقمي، تعد الكتابة اليدوية وسيلة للتعبير عن الفردية وإحدى طرق الاتصال المهمة. لذلك من الضروري تعليم الطلاب كيفية الكتابة بشكل صحيح قبل أن يصبحوا بالغين. ومن المعروف أن هذه المدرسة تفكر في إجراء مسابقة للكتابة في يوليو القادم، ودروس للكتابة اليدوية لجميع الطلاب. ووفقا للسيدة "بارك جونغ هيون 박정현" التي تعمل حاليا مدرسة للغة الكورية في مدرسة إعدادية في إنتشون، فقد كان هناك قبل 10 سنوات 3 أو 4 طلاب على الأقل في الفصل يجيدون خط اليد بشكل جيد، ولكن حاليا من الصعب العثور على واحد مثلهم. وخلال فترات الامتحانات في المدارس هذه الأيام، غالبا ما يناقش المعلمون حول بعض الكلمات التي كتبها الطلاب في أوراق الإجابة الخاصة بهم لمعرفة ما هو مكتوب بالضبط. كما قالت معلمة للغة الإنجليزية في مدرسة ثانوية في سيول إنه كان من الصعب عليها معرفة ما كتبه الطلاب بالضبط في أوراق الإجابات، لذلك قامت بإجراء تدقيق عليها. حيث انه في هذه الأيام، نادرا ما يكتب الطلاب بخط اليد، لذلك يبدو أن هناك طلابا لا يستطيعون الكتابة بشكل جيد بما يكفي بحيث يصعب التعرف على خط يدهم. ونظرا لهذا الوضع، ظهرت مؤخرا أكاديميات تُدرّس كيفية الكتابة بخط اليد. في الواقع، هناك أكاديمية من هذا النوع في منطقة كانغ نام، زاد فيها عدد الطلاب بحوالي 30% مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات. وهناك العديد من الاستفسارات من أولياء الأمور الذين يريدون لأبنائهم ممارسة الكتابة اليدوية قبل دخولهم المدرسة الإعدادية، حيث يوجد العديد من تقييمات الأداء الوصفية. وينطبق الشيء نفسه في الصين، حيث أظهرت نتيجة استطلاع على أفراد الجيل الرقمي أنه يمكنهم قراءة الحروف الصينية لكنهم يجدون صعوبة في كتابتها. ويقولون إنهم عندما يحاولون كتابة الحروف الصينية باليد، فإنها لا تتبادر إلى ذهنهم، لأنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة أو لوحات مفاتيح الكمبيوتر بشكل أساسي.

في هذا الصدد، يقول الخبراء إن تدوين الملاحظات يدويا أفضل من أجل تطوير مهارات التفكير مقارنة باستخدام "لوحة المفاتيح". وأيضا عند الكتابة باليد، فسيبقى ما كتبناه في ذاكرتنا لفترة طويلة، كما سيكون لذلك تأثير في زيادة الإبداع والصبر.