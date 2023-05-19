تفضيل الإجازات الصيفية المبكرة لتقليل التكاليف

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من المعتاد أن يذهب معظم الناس لقضاء إجازة الصيف من أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس، حيث يكون ذلك الوقت هو الأكثر حرارة وتكون معظم المدارس في إجازة. ومع ذلك، وفقا لمسح حديث، هناك احتمال بأن يأخذ المزيد من الناس إجازات صيفية في وقت مبكر هذا العام لتجنب موسم العطلة الصيفية من أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس. ويمكن تفسير ذلك على أنه زيادة في عدد "المستهلكين الأذكياء" الذين يرغبون في السفر بشكل اقتصادي أكثر وبأقل متاعب. ووفقا للإحصاءات الخاصة بعدد المسافرين إلى الخارج التي جمعتها مؤخرا منظمة السياحة الكورية، فقد زاد عدد المسافرين إلى الخارج في شهر يونيو، الذي يعتبر عادة في غير الموسم، بنسبة 12.7% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية. وكانت أعلى من 3 إلى 7 نقاط مئوية من الزيادة في عدد المسافرين إلى الخارج في يوليو وأغسطس، وهما مواسم ذروة العطلة الصيفية النموذجية. وظهر هذا الاتجاه أيضا في استطلاع أجرته شركة الطيران المحلية "جيجو إير" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا للمسح، قال 42% من المستجيبين الذين يخططون للإجازات الصيفية هذا العام إنهم يخططون لقضاء إجازات في الربيع خلال شهريْ مايو ويونيو، أو الخريف خلال شهريْ سبتمبر وأكتوبر، بدلا من موسم الذروة. هذا يعني أن أكثر من 4 من بين كل 10 مشاركين لا يصرون على أخذ إجازات خلال ذروة موسم الصيف. وعلى وجه الخصوص، أجاب 52% من المشاركين الذين سيأخذون إجازة مع تجنب موسم الذروة، بأنهم اختاروا هذه الفترة الزمنية لأن "تكاليف السفر باهظة الثمن خلال موسم الذروة". فخلال موسم الذروة، تكون رسوم الإقامة ورسوم الدخول إلى المرافق الترفيهية مثل المنتزهات والمتنزهات المائية، أغلى بكثير، لذا فإن نفقات السفر تكون باهظة حقا. من ناحية أخرى، كان اللافت أيضا أن العديد من المستجيبين قالوا إنهم سيقضون إجازتهم الصيفية الأولى بعد مرور جائحة كورونا، في غير موسمها، وفي دولة قريبة.

وبالإضافة إلى ذلك، اتضح أن معظم الذين يخططون للسفر إلى الخارج يفضلون السفر إلى دول تقع على مسافات متوسطة أو قصيرة مثل اليابان أو الصين أو جنوب شرق آسيا. وقال 31% منهم إنهم يفكرون في السفر لمسافات قصيرة ومتوسطة لأن تكلفة السفر، مثل أسعار تذاكر الطيران والأسعار المحلية، منخفضة. في هذه الأيام، الطقس صار حارا جدا مثل منتصف الصيف، لذلك يحرص بعض الأشخاص بالفعل على الذهاب في إجازة صيفية. وهذا العام، حتى أولئك الذين لم يتمكنوا من السفر في السنوات الأخيرة بسبب فيروس كورونا يخططون جميعا لقضاء عطلات، لذلك سيكون من الجيد تجنب موسم الذروة والذهاب في إجازة مبكرا.