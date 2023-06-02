د. إسماعيل لي وون سام : 30 عاما في خدمة الثقافة الإسلامية في كوريا

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع الدكتور /إسماعيل لي وون سام ، الأستاذ في المركز الإسلامي بجامعة "سون مون" الكورية في 15 مارس عام 2013.





الدكتور إسماعيل لي وون سام ، الأستاذ في المركز الإسلامي بجامعة "سون مون" الكورية ، يعتبر واحدا من بين كبار الأستاذة الكوريين الذين يعملون من أجل تعريف الشعب الكوري بالصورة الحقيقية للإسلام دون تشويه أو تحريف ، وعلى مختلف الأصعدة الأكاديمية والإعلامية .

وفي لقائه بالقسم العربي يحكي الدكتور إسماعيل كيف اعتنق الإسلام في وقت كانت تنتشر فيه الكثير من المعلومات المغلوطة عن الدين الحنيف في كوريا ، كما يتحدث عن دور المركز الإسلامي في جامعة "سون مون" ، الذي يعد الوحيد من نوعه في كوريا ، والصعوبات التي تواجه عمله ، بالإضافة إلى عدد آخر من القضايا ذات الصلة ، ضمن برنامج لقاء الجمعة.



