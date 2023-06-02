الجامعة الأهلية البحرينية تعيد تقديم مقرر اختياري في اللغة الثقافة الكورية لطلبتها

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ضمن سياساتها المعززة لتقدم تعليم عصري بهوية وطنية، قررت كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأهلية في البحرين إعادة تقديم مقرر اختياري في اللغة والثقافة الكورية للطلبة المهتمين من مرحلة البكالوريوس، بدءا من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 2023 – 2024.

وبهذه المناسبة، أوضح المدير التنفيذي للاتصالات والعلاقات الدولية في الجامعة الأهلية "عمار الحواج" إن تعليم اللغة الكورية في الجامعة يهدف لتعزيز المهارات اللغوية والاطلاع على التجارب الثقافية المختلفة وتعزيز التعاون بين الجامعة الأهلية والمؤسسات التعليمية في كوريا الجنوبية.

وأضاف أن الجامعة الأهلية تشجع طلابها على اكتساب اللغات الأخرى بما يوسع من معارفهم ويعزز من مهاراتهم التواصلية والمهنية، مواكبة للتطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتواصل الإنساني.