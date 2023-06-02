الشارقة تستضيف ورشة عمل لمعهد الملك سيجونغ في الشرق الأوسط وأفريقيا

ⓒ zawya.com

أقيمت ورشة عمل لمعهد الملك "سيجونغ" لتعليم اللغة الكورية في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى والخامس والعشرين من شهر مايو الماضي في بيت الحكمة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومعهد الملك "سيجونغ".

وجاء تنظيم هذه الورشة ضمن إجراءات المتابعة لنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" للإمارات في شهر يناير الماضي.

وحضر الورشة حوالي 250 مسؤولا من رؤساء وممثلي وموظفي 20 فرعا لمعهد الملك "سيجونغ" في 18 دولة.

وتضمنت فعاليات الورشة عروضا مرئية حول التنوع الثقافي الذي يحتضنه معهد "سيجونغ"، وتقريرا حول مسابقات المعهد التي تشجع الطلاب على استخدام اللغة الكورية في حياتهم اليومية.

وفي إطار تبادل أفضل الممارسات بين مسؤولي وممثلي فروع المعهد، انعقدت جلسات حوارية تناولت أبرز التحديات والفرص التي تواجه نشر وتعليم اللغة الكورية، بالإضافة إلى الأنشطة التفاعلية التي قدمها خبراء ومعلمون من كوريا حول مختلف جوانب تعليم ونشر اللغة والثقافة الكورية.

وعلى هامش هذه الورشة، أعلنت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة يوم الثالث والعشرين من مايو عن إنشاء معهد الملك "سيجونغ" في المدينة الجامعية هناك.

وسوف يبدأ المعهد نشاطه المعرفي والتعليمي في شهر سبتمبر القادم، حيث ينظم دورات في تعليم اللغة الكورية، إلى جانب تقديم أنشطة متنوعة من الثقافة الكورية، وسوف يقوم وفد حكومي إماراتي بزيارة لكوريا الجنوبية هذا الشهر لبحث التفاصيل في هذا الشأن.

ويهدف إنشاء فرع الشارقة للمعهد لتعزيز التواصل المعرفي والثقافي بين كوريا والإمارات، وقد جاء انطلاقا من سعي إمارة الشارقة لتنويع فرص التعليم والتطوير في مختلف المجالات.

ويعد فرع معهد الملك "سيجونغ" في إمارة الشارقة إضافة قيمة لتلك الإمارة التي تتميز بتنوعها الثقافي والحضاري وتسعى لتطوير قطاعاتها المعرفية والإبداعية.

ولمعهد "سيجونغ" 244 فرعا في 84 دولة، وبلغ عدد الطلاب الذين تلقوا دورات المعهد 117 ألفا و636 طالبا في العام الماضي، متجاوزا لأول مرة 100 ألف طالب على أساس سنوي.

وأعرب الشيخ "فاهم القاسمي" رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة عن سعادته بإطلاق معهد الملك "سيجونغ" في الشارقة، واصفا ذلك بأنه خطوة رائدة تسهم في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، وفرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع كوريا الجنوبية التي تمتلك اقتصادا متطورا ومبتكرا.

ومن جانبه، أشاد القنصل العام الكوري في الإمارات "مون بيونغ جون" بإطلاق معهد الملك "سيجونغ" في الشارقة، قائلا إن المعهد يمثل معلما مهما من معالم تطوير العلاقات بين كوريا والإمارات، فهو يتجاوز كونه منصة لتعليم اللغة والثقافة الكورية إلى كونه وسيلة لتعزيز روابط الصداقة والتفاهم بين الشعبين الكوري والإماراتي.