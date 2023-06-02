توزيع جوائز مسابقة الترجمة الكورية العربية للكتب المصورة الكورية لعام 2023





أقيم يوم الثلاثين من مايو الماضي في سيول حفل توزيع جوائز مسابقة الترجمة الكورية العربية للكتب المصورة الكورية للأطفال لعام 2023 عبر الإنترنت.

وقد تمت إقامة هذه المسابقة بتنظيم مشترك من الجمعية الكورية العربية والمجلس الكوري لكتب الأطفال، وبرعاية كل من وزارة الخارجية الكورية وصندوق العلوم والثقافة التابع لشركة "إس أويل" السعودية.

وشارك في المسابقة إجمالي 10 جامعات كورية وعربية، منها 6 جامعات كورية، إلى جانب الجامعة الأردنية وجامعة الإمارات وجامعتا عين شمس وأسوان في مصر.

وتم في الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز، وفي مقدمتهم"داليا أشرف" من جامعة عين شمس المصرية، و"فرح بهجت صالح" من الجامعة الأردنية، و "حنين محمد حسين" من جامعة الإمارات، و"لي سو إين" من جامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية.

وتم اختيار الطالبة المصرية "داليا أشرف" الفائزة بالمركز الأول لتفوز بالجائزة الكبرى أيضا نتيجة لتفوقها على الفائزين الآخرين بالمركز الأول من حيث الأداء اللغوي والأدبي في ترجمة الكتاب المصور بعنوان "هل تعتقد أنني جميلة؟".

وحصل كل فائز بالمركز الأول على مكافأة مالية تقدر قيمتها بمليون وون، أي ما يعادل حوالي 750 دولارا.

وقالت "داليا أشرف" الفائزة بالمركز الأول والجائزة الكبرى إنها لم تتوقع الفوز بهاتين الجائزتين، موضحة أنها قد بذلت كل ما في وسعها لترجمة الكتاب المصور بشكل دقيق وصحيح من اللغة الكورية الجميلة إلى اللغة العربية.

وقالت إن مشاركتها في المسابقة كانت الأولى بالنسبة لها، معربة عن أملها في مواصلة ترجمة الكتب المصورة الكورية للأطفال إلى اللغة العربية.

وقد شاركت الجامعة الأردنية في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت بحضور كبار مسؤولي الجامعة وطلابها، مثلما حدث في المسابقة التي جرت في العام الماضي.