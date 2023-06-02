الشيف المصرية للمطبخ الكوري تنظم أول فصل لطهي الأطباق الكورية

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وفقا لنتائج فحص تم إجراؤه لعدد التفاعلات حول المأكولات على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يحتل المطبخ الكوري المرتبة الأولى كأكثر الأطعمة شعبية في العالم.

ونظمت الشيف المصرية "ندى البشتلي" التي تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في المطبخ الكوري، أول فصل لطهي الأطباق الكورية يوم العشرين من شهر مايو الماضي.

وخلال هذا الحدث، حصل المشاركون على فرصة لطهي وتذوق 6 أنواع من الأطباق الكورية التي تم إعدادها بطريقة حلال تناسب الثقافة العربية والدين الإسلامي، وهي: الكيمتشي، وكيم باب، وطوك بوكي، وبولغوغي من لحم البقر، وماندو، وزلابية.

ويرجع السبب في تنظيم "ندى البشتلي" فصلا مجانيا لطهي الأطباق الكورية، إلى الطلبات التي تلقتها من العديد من متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال أكثر من عام مضى لتنظيم فصول للمطبخ الكوري.

وفي هذا الصدد، قالت "البشتلي" إنها اتصلت بالكاتبة الكورية "جي بيونغ ليم" التي ألفت كتابا بعنوان "مضيفة طيران تبلغ 30 عاما من العمر"، وتأكدت من زيارتها لمصر، وفكرت في تنظيم الفصل لأنها ستتمكن من منح الفرصة لمعجبيها للالتقاء بالكاتبة والتحدث معها، بالإضافة إلى تلبية طلبات متابعيها لتعليمهم شخصيا.

وأضافت أن الاستعدادات لهذا الفصل استغرقت أسبوعا كاملا بدءا من تدوين كل المكونات المطلوبة للأطباق، إلى شراء مواقد كهربائية متحركة، وأخيرا حجز مكان يسهل الوصول إليه للمشاركين.

وقد درست "ندى البشتلي" طهي الأطعمة الكورية بنفسها، وأصبحت لديها خبرة في طهي الأطباق الكورية لأكثر من 8 سنوات، وهو ما مكنها من تعليم الآخرين طريقة الطهي الكورية.

وقالت "البشتلي" إن المشاهدة المستمرة لبرامج الطعام الكوري عبر التلفزيون ويوتيوب إلى جانب الممارسة المستمرة، وإعداد الطلبات للأحداث والمطاعم هي قاعدة معرفتها الحالية.