هيئة السياحة السعودية تقدم إقامة مجانية لليلة واحدة للكوريين العابرين للسعودية

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تخطط الهيئة السعودية للسياحة لاستثمار تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة لجعل المملكة العربية السعودية مركزا سياحيا على مستوى العالم.

وتم الكشف عن هذه الخطة في جلسة شرح ترويجية للسياحة السعودية أقامتها الهيئة السعودية للسياحة في سيول يوم الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي.

وقالت الهيئة إنها تهدف إلى جذب 53 ألفا من السياح الكوريين إلى السعودية هذا العام، على اعتبار أن كوريا الجنوبية تعد قاعدة محورية للسياحة السعودية في منطقة آسيا.

وأضافت أنها ستقوم بإصدار تأشير عبور لمدة 96 ساعة للسياح الكوريين، وتقدم فرصة لإقامة مجانية في فندق لليلة واحدة عند عبورهم بالمملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الطيران السعودية تسيّر رحلات مباشرة بين مطار إنتشون الدولي الكوري ومطار الرياض الدولي منذ شهر أغسطس من العام الماضي، ورحلات مباشرة أخرى بين مطار إنتشون ومطار جدة بدءا من شهر مارس الماضي.

وتخطط السعودية لافتتاح مطار دولي فاخر جديد هذا العام في منطقة تبوك الواقعة في مركز موقع مشروع مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر، ومنتجعات فاخرة في تبوك، ضمن الجهود الرامية إلى جذب المزيد من السياح الأجانب.

وقال كبير مسؤولي الأسواق في الهيئة السعودية للسياحة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "الحسن الدباغ" إن الهيئة قررت إقامة حملة ترويجية للسياحة السعودية في سيول لأن كوريا الجنوبية لديها قوة تأثير كبيرة على سوق السياحة الآسيوية بفضل موجة الثقافة الكورية "هالليو" المنتشرة على مستوى العالم.

وكانت السعودية قد عيّنت فرقة "سوبر جونيور" نجوم الثقافة الكورية كسفير ترويجي للسعودية للاستفادة منها للمزيد من التقدم إلى السوق الآسيوية، وحضر أعضاء الفرقة حفل الاستقبال الذي أقامته الهيئة السعودية للسياحة يوم الثاني والعشرين من مايو.

وخلال الحفل، تم تعيين فرقة "سوبر جونيور" سفيرا ترويجيا للسياحة السعودية.

وقال أعضاء الفرقة إنهم قد قاموا بزيارة لعدد من المعالم السياحية الجذابة خلال زيارتهم للسعودية، ووقعوا في حب أفراد الشعب السعودي الذين رحبوا بهم بضيافة طيبة، معربين عن أملهم في أن تكون هناك فرصة أخرى لتجربة الثقافة السعودية في المستقبل.