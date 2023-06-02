إقامة فعاليات يوم أفريقيا في سيول

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أقيمت يوم الخامس والعشرين من مايو الماضي فعاليات يوم أفريقيا التي نظمتها مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين في سيول، بمن فيهم السفير المصري "خالد عبد الرحمن" والسفير المغربي "شفيق رشادي"، بالتعاون مع وزارة الخارجية الكورية ومؤسسة كوريا أفريقيا.

وشهد الحفل مشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في كوريا الجنوبية، وتضمن عروضا موسيقية وفنية أفريقية بالاشتراك مع فنانين كوريين.

وركزت الكلمات التي ألقيت في الحفل، بما فيها كلمة وزير الخارجية الكوري "بارك جين"، على أهمية دعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين كوريا الجنوبية وقارة أفريقيا، في ظل تطلع دول القارة الأفريقية للاستفادة من التجربة الكورية في التنمية الاقتصادية، والفرص الاستثمارية التي توفرها الأسواق الأفريقية للشركات والمؤسسات الكورية.

وشهد الحفل تدشين مجموعة التشاور بين وزارة الخارجية الكورية ومجموعة السفراء الأفارقة حول التحضير لإطلاق النسخة الأولى من القمة الكورية الأفريقية خلال العام القادم.