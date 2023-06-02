حديقة تقليدية كورية تستحوذ على الاهتمام في معرض تشيلسي للزهور

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يمنح معرض الزهور السنوي الذي يقام في إنجلترا خلال شهر مايو من كل عام، للموسم جمالا خاصا، حيث يستمتع به محبو تنسيق الحدائق في بريطانيا وأيضا كل من يعشق البستنة أو الزهور. ويعتبر هذا المعرض بمثابة "مرحلة الأحلام" لمصممي الحدائق حيث إنه أفضل معرض للحدائق في العالم شارك فيه العديد من المشاهير من جميع أنحاء العالم، بمن في ذلك الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وفي هذا العام، حققت الفنانة هوانغ جي هيه عودة رائعة بفوزها بالجائزة الذهبية في "معرض تشيلسي للزهور"، الذي شاركت فيه مرة أخرى بعد 11 عاما. وتلقت الفنانة هوانغ قدرا كبيرا من الاهتمام في الداخل والخارج في عام 2012 في "معرض تشيلسي للزهور" بعنوان "المنطقة منزوعة السلاح: الحديقة الممنوعة"، وحصلت على كل من الجائزة الأولى والجائزة الذهبية في فئة حديقة العرض. وقبل ذلك، في عام 2011، قدّمت حديقة بعنوان "الطريق إلى هيه أو سو Haewooso"، وهي حديقة مزينة بالنباتات والأزهار الكورية، مع فكرة مرحاض تقليدي موجودة في المعابد البوذية في كوريا، وحصلت على الجائزة الذهبية وأعلى جائزة في فئة حديقة الحرفيين. والعمل الذي قدمته هذا العام هو حديقة مصممة على شكل مستعمرة أعشاب طبية في الجزء الجنوبي الشرقي من جبل جيري في كوريا، ويحتوي على رسالة للحفاظ على البيئة من خلال التعبير عن الأعشاب الطبية والمناظر الطبيعية البدائية لجبل جيري كما هي. فقد أعادت إنشاء المظهر البري لجبل جيري على قطعة أرض يبلغ عرضها 10 أمتار وطولها 20 مترا فقط، باستخدام 300 نوع من النباتات. بما في ذلك زهور لا يمكن العثور عليها إلا في جبل جيري وأنواع مهددة بالانقراض، وصخور يبلغ مجموع وزنها 200 طن. وأكثر من نصف النباتات التي استخدمتها لتزيين حديقتها جاء من مزرعتها في ويلز بالمملكة المتحدة. ومن المعروف أن الزوجين المالكين للمزرعة يقومان بجمع وتربية النباتات الكورية من جزيرة جيجو وجزيرة "أوللونغ 울릉" والمنطقة منزوعة السلاح منذ 30 عاما. وقد اتفق المشاهير وخبراء الحدائق الذين زاروا حديقتها على أن عملها طبيعي ومتميز عن المعروضات الأخرى، كما أبدوا اهتماما كبيرا بالعديد من النباتات النادرة التي لم يسبق لهم رؤيتها من قبل. وقد قام الملك تشارلز الثالث الذي زار معرض تشيلسي للزهور هذا العام، بزيارة حديقة الفنانة هوانغ أولا من بين العديد من الأعمال، وعلى عكس خطته، ألقى نظرة فاحصة على حديقتها من الداخل وأعجب بجمالها. ويؤمل في المستقبل أن يكون السحر الفريد للحدائق التقليدية الكورية، التي تتميز بالبساطة والأناقة، محبوبا أكثر في المسارح الدولية الرائدة في العالم، بما في ذلك معرض تشيلسي للزهور.