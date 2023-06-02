الطعام الكوري يجتاح أوربا ويدفع المطاعم بالكورية للتوسع في ألمانيا

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نظرا لأن المزيد من الناس يبحثون عن الطعام الكوري في ألمانيا بسبب جنون الدراما الكورية والكيبوب، فإن عدد المطاعم الكورية التي يديرها غير الكوريين آخذ في الازدياد أيضا. وفي وقت ما، عندما زادت شعبية السوشي الياباني في المدن الأمريكية الكبيرة مثل نيويورك ولوس أنجلوس، كان الكوريون الذين يعيشون هناك يفتحون مطاعم يابانية ويبيعون السوشي والأطعمة الكورية معا. ولكن الآن، على العكس من ذلك، يبدو أن هذه الظاهرة تنتشر على أنها جنون الطعام الكوري في أوربا. ويوجد حاليا أكثر من 100 مطعم كوري في مدينة برلين عاصمة ألمانيا، ومن بينها هناك مطعم يبيع لحم الخنزير المشوي على الطريقة الكورية يديره صينيون وفيتناميون ولديه لافتة مكتوب عليها "مطعم لحوم على الطراز الكوري". كما ظهر مطعم كوري يديره شخص غير كوري في قاعة الطعام "مانيفستو ماركت 매니페스토 마켓" التي افتتحت في ساحة بوتسدامر في وسط برلين في فبراير من هذا العام. يُشار الى أن "مانيفستو ماركت"، الذي بدأ في براغ عاصمة جمهورية التشيك، هو مكان يتم فيه دعوة المطاعم المحلية الشهيرة وتجميعها في شكل قاعة طعام. ومن بين المطاعم الموجودة هناك يعلن متجر يسمى "تشيكن Chikin" أنه يبيع " دجاج كوري مقلي"، لكن صاحب المطعم صيني. يُشار الى أن تقييمات المواطنين للمطاعم الكورية التي يديرها أجانب متضاربة للغاية. بعبارة أخرى، هناك تناقض بين التصور السلبي للأطعمة الكورية المباعة في هذه المطاعم على أنه "طعام كوري مزيف" والتقييم الإيجابي له باعتباره "ظاهرة تساعد على توسيع نطاق الطعام الكوري". في الواقع، انتقدت وسائل الإعلام المحلية الألمانية بشدة مطعم "Feel Seoul Good"، أحد المطاعم الكورية التي يديرها غير الكوريين في برلين، ووصفته بأنه "مكان حاول القفز على شعبية الموجة الكورية"، لكن هذا المطعم حصل على تصنيف عال إلى حد ما، حيث حصل على 4.5 من 5 نقاط في تقييم الزوار لمستخدمي قوقل. وحتى في مراجعات قوقل، تظهر تعليقات من الكوريين تقول "هذا ليس مطعما كوريا على الإطلاق"، بينما تعليقات من ألمان وأمريكيين يقولون "هذا هو أفضل مطعم كوري في برلين". يذكر ايضا أن المطاعم الكورية التي يديرها كوريون تغيرت كثيرا عن الماضي. على سبيل المثال، في الماضي، كانت معظم المطاعم الكورية في الخارج تبيع بولغوغي أو بيبيمباب كعناصر رئيسية للمقيمين أو السياح الكوريين، ولكن في الآونة الأخيرة صار هناك العديد من الأماكن التي تبيع عناصر متنوعة يمكن للأجانب الاستمتاع بها، مثل الدجاج المقلي وكال غوك سو.