رفع معظم التدابير الوقائية لكورونا وتصنيفها كوباء مستوطن

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تم رفع معظم التدابير المتبقية للوقاية من جائحة كورونا ابتداء من الأول من يونيو، وهذا يعني أن الجائحة أصبحت تعتبر وباء مستوطنا في الواقع. ولكن لا يمكن القول إنه تم التخلص منها تماما ولهذا فمن الضروري حماية أكثر الفئات إصابة بها وإدارة الحجر الصحي بشكل مستقر. وقالت الحكومة الكورية مؤخرا إن مستوى تصنيف الجائحة سينخفض من مستوى خطر إلى مستوى انتباه بدءا من الأربعاء القادم. كما سيوصى المصابون بالفيروس بالحجر الصحي لمدة خمسة أيام بدلا من الإلزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الكورية في تقديم مختلف سبل الدعم المعنية بما في ذلك توريد العلاجات بالمجان والتطعيم المجاني وعلاج المرضى المصابين بالمجان.