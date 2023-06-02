شين راميون تحقق رقما قياسيا بأعلى مبيعات في تاريخها

ⓒ SHINSEGAE

اتضح أن قيمة المبيعات السنوية من المعكرونة الفورية "شين راميون" من إنتاج شركة "نونغ شيم 농심" الكورية قد تجاوزت مستوى تريليون وون أي ما يعادل حوالي سبعمائة وأربعين مليون دولار، لتصبح أعلى منتج من الراميون في كوريا. خاصة زادت مبيعاتها في الخارج زيادة كبيرة منذ عامين لتحتل حوالي ستين بالمائة من إجمالي مبيعاتها حاليا. وحققت الشركة الكورية زيادة سنوية بنسبة تزيد عن عشرين بالمائة في السنوات الأخيرة، كما أحرزت طفرة كبيرة في الربع الأول من هذا العام، حيث لعب منتج شين راميون دورا كبيرا في هذه الزيادة الكبيرة. ووفقا لدائرة المنتجات الغذائية المحلية، سجلت شين راميون تريليونا وستين مليار وون من المبيعات السنوية بما في ذلك أربعمائة وأربعين مليار وون في الداخل وستمائة وعشرين مليار وون في الخارج. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها شين راميون مستوى تريليون وون بعد مرور ستة وثلاثين عاما على طرحها في عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين. وفي هذا الساق، سجلت شركة نونغ شيم أربعة وستين مليار وون من الأرباح التشغيلية في الربع الأول من هذا العام بزيادة خمسة وثمانين بالمائة مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي لتمثل مفاجأة كبيرة تتجاوز بكثير معدل النمو المتوقع الذي يبلغ ما بين ثلاثين وأربعين بالمائة. على وجه الخصوص، زادت مبيعاتها في أمريكا بنسبة أربعين بالمائة، من مائة وثمانية عشر مليار وون في الربع الأول من العام الماضي إلى مائة وخمسة وستين مليار وون في نفس الربع في هذا العام. كما زادت أرباحها التشغيلية هناك بأكثر من ستمائة بالمائة مما لعب دورا كبيرا في تحسين أداء الشركة الكورية. يُشار الي أن شين راميون لعبت دورا بارزا في زيادة مبيعات الشركة في أمريكا. ففي العام الماضي بلغت مبيعات شين راميون هناك مائة وثمانية ملايين دولار لتمثل اثنين وعشرين بالمائة من إجمالي مبيعات الشركة في أمريكا الشمالية. يذكر أن مبيعات شين راميون ظلت تراوح مكانها في السوق المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلا أنها كانت تحقق أكثر من عشرين بالمائة من الزيادة السنوية في أسواق أمريكا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن شين راميون طُرحت لأول مرة في كوريا في عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين. ومنذ عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين وحتى الآن ظلت تتربع على قمة مبيعات الراميون في البلاد للعام الثالث والثلاثين على التوالي. وحتى ثمانينيات القرن الماضي كانت منتجات الراميون بمذاق معتدل تسطير على السوق المحلية إلا أن شين راميون المتميزة بالمذاق الحار قد فتحت عصر راوج الراميون الحار.