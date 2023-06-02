تنظيم فعالية المشي على طريق السلام لبناء جسر للتفاهم وتعزيز السلام الدولي

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من المتوقع أن يتم تنظيم فعالية للمشي على طريق السلام في المنطقة منزوعة السلاح الذي يبلغ إجمالي طوله خمسمائة وأربعة وعشرين كيلومترا احتفالا بالذكرى السعبين على هدنة الحرب الكورية. وقالت وزارة الإدارة العامة والسلامة أمس إنها تعمل على تنظيم مسيرة الحرية والسلام في المنطقة منزوعة السلاح بالتعاون مع الوزارات وإدارات المدن والمقاطعات المعنية بما في ذلك وزارة التوحيد وبلدية إنتشون ومقاطعتا كيونغ كي وكانغ وان. وتستهدف هذه الفعالية التي يتم فيها المشي في المنطقة، إحياء قيمة السلام التي ضحّى الكثير من الكوريين بحياتهم من أجل حفظها خلال الحرب الكورية، والمشاركة في تفعيل المناطق الحدودية التي تتعرض لأزمة انقراض السكان. يذكر أن طريق السلام ضمن الفعالية هو عبارة عن مسار مشي يبلغ طوله خمسمائة وأربعة وعشرين كيلومترا حيث يمر بعشر مدن ومناطق حدودية، من منطقة كانغ هوا في مدينة إنتشون الواقعة في غرب البلاد إلى منطقة كوسونغ في مقاطعة كانغ وان في الشرق. ومن المتوقع أن يتم افتتاح الطريق في شهر سبتمبر القادم. وتنوي الوزارة تنظيم الفعالية الرئيسية خلال شهري سبتمبر ونوفمبر بحيث تتيح للمواطنين العاديين فرصة المشاركة في مراسم افتتاح الطريق وزيارة الوجهات السياحية البيئية والأمنية. كما تنوي الوزارة الكورية تطوير طريق السلام إلى معلم خاص للمشي على مستوى العالم يمكن مقارنته مع "كامينو دي سانتياغو"، إلى جانب تنظيم فعالية للمشي سنويا.