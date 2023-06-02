«سبب زرقة السماء» للكاتب «سونغ ها-تشون 송하춘»

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'يقال إن حبَّ الشباب ورديُّ اللون. فهل حب كبار السن ورديٌّ أيضًا؟ هل يصير الحبُّ عجوزًا؟ ترى كيف يبدو حب كبار السن. سمعت أن لون السلام والسكون برتقالي. إن كان حب الشباب وردي فعلًا، فاللون الذي أراده لحبه هو البرتقالي. هذا صحيح. الآن صار عالمُهُ برتقاليًّا تمامًا'.









'إنها هنا. نظر عبر النافذة، وهو يكتم اندهاشه. فقد ظهرت هناك. كانت النشرة الجوية التي تتنبأ بتساقط الثلوج بعد الظهر قد جعلت خفقات قلبه تتسارع عدة مرات. تساقطت ندف الثلج الكبيرة من السماء قبل حتى أن يخرج من المركز التجاري. قرر أن يطلب منها الخروج معه في موعد. لطالما أراد أن يشرب معها كوبًا من الشاي، لا بد أن اليوم هو اليومُ الموعود. كانت تسير إلى جوار جدران قصر«أون هيون-كونغ 운현궁» الواقع بالقرب من ناغوون 낙원. لا بد أنها خرجت من المخرج رقم أربعة لمحطة أنغوك 안국 بالخطأ، بدلًا من المخرج رقم خمسة. أراد أن يخرج ويصيح لها: «من هنا!» ولكن لم يكن أمامه خيار إلا المشاهدة. مقهى «سامغايونجونغ 삼가연정» للكتب. كان هذا مقهى للكتب قديم الطراز، وكان يشعر بانجذاب قوي إليه، لأنه كان عاديًّا بالقدر المناسب. لطالما رأى أنه سيكون المكان المناسب لتناول الشاي معها. كانت الثلوج تهطل بغزارة، والمرأة كانت مسنة'.









# من شريط المقابلة مع الناقدة الأدبية "جون سو-يونغ"

قال السيد كيم إن لون الحب عند الشباب هو اللون الوردي، وأن حب كبار السن لونه برتقالي. وإن كان الوردي هو لون شروق الشمس، فالبرتقالي هو لون غروبها. ولا شك أن الشمس المشرقة تبث الطاقة والحيوية، ولكن شمس الغروب تكون ساحرة آسرة أيضًا. وهكذا يكون حب المرء في خريف العمر. ولا شك أن التفكير في أن علاقة الحب في ذلك الفصل من فصول العمر هي العلاقة الأخيرة من نوعها في حياة المرء هو أمر يجعلها أكثر قوة وتأثيرًا.









'ظل السيد كيم متسمرًا في مكانه والهاتف في يده. هكذا انتهى الأمر إذن. لم يمر سوى خمسة أيام. لم يستغرق فراقها سوى خمسة أيام فقط. كانت هي المرأة التي أشعلت نار الحب في قلبه من جديد. كان الأمر كالحلم. وقف وراح ينظر عبر النافذة. كان الناس يسيرون خارجين من محطة المترو بمحاذاة جدران قصر «أون هيون كونغ». خلع نظارته ومسح عينيه، ثم تأمل المشهد خارج النافذة من جديد، ولكنه لم يستطع أن يجدها. كان لا يزال حيًّا يتنفس كما كان بالأمس، أما هي فقد رحلت. لا شك أنها راحلة إلى مكان ما. لقد توقف هطول الثلج'.









«سونغ ها-تشون 송하춘»

- وُلد في كيم-جيه بمقاطعة جولا الشمالية في عام 1994.

- أول أعماله: قصة بعنوان «خريف نقضيه هكذا» في عام 1972.