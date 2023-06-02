منتجات الألبان في كوريا الشمالية

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تشمل منتجات الألبان المشتقة من حليب الحيوانات الأليفة كلا من الحليب والزبدة والجبن والزبادي. وتحتوي محلات السوبر ماركت في كوريا الجنوبية على قسم منفصل لمنتجات الألبان، بحيث يمكن للمستهلكين العثور على مجموعة متنوعة من هذه المنتجات. أيضا فإن كوريا الشمالية حريصة على إنتاج الألبان.





في الماضي، كان الحليب عنصرا غذائيا نادرا لم يكن يتناوله سوى قلة مميزة في كوريا الشمالية. ولكن في العام الماضي، قالت صحيفة رودونغ شينمون الرسمية إن جميع مناطق البلاد أظهرت نتائج جيدة في إنتاج منتجات الألبان التي يتم توفيرها للأطفال.





"جو تشونغ هي 조충희" مدير منظمة "غود فارمرز" غير الحكومية:

شدد حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية بشكل كبير على إنتاج الألبان مؤخرا، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية صحة الأطفال. لقد واجهت كوريا الشمالية صعوبة في تربية الحيوانات الأليفة التي تتغذى على الحبوب مثل الخنازير والدجاج، بسبب عدم كفاية حبوب العلف. لذلك ركزت الدولة بشكل أكبر على الحيوانات التي تأكل الأعشاب، مثل الماعز والأبقار والأرانب. في الواقع، استمرت كوريا الشمالية في سياستها في تربية الماشية العشبية منذ أواخر الخمسينيات. وبناء على سياستها في توفير الحليب عالي الجودة، أبدت اهتماما أكبر بالماشية الحلوب. أيضا، بدأت في التأكيد على الحاجة إلى تحويل حليب الماعز إلى منتجات ألبان، في تحول عن الممارسة السابقة المتمثلة في مجرد استهلاك حليب الماعز.





تقوم المصانع والشركات الكورية الشمالية بتربية الماشية بغرض تحسين التغذية العامة للسكان، مع التشديد على ضرورة معالجة الحليب، الذي يعد مصدرا غنيا بالسعرات الحرارية. وقد نتج هذا التوجه عن تغيير سياسة كوريا الشمالية في رعاية الأطفال.





خلال الجلسة العامة لحزب العمال في عام 2021، أصدر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تعليمات للمسؤولين لتحسين وتعزيز سياسة رعاية الأطفال في البلاد. وفي العام الماضي، اعتمد مجلس الشعب الأعلى قانون رعاية الطفل بالإجماع. وفي الواقع، ليس من السهل العثور على قانون مخصص فقط لرعاية الأطفال في أي مكان آخر في العالم. وفي سياستها لرعاية الأطفال، تركز كوريا الشمالية على منتجات الألبان. وقد طلب كيم من المسؤولين توفير الطعام المغذي، بما في ذلك منتجات الألبان، للأطفال في جميع أنحاء البلاد على نفقة الدولة، حيث ينص قانون رعاية الأطفال على تزويد جميع الأطفال بمنتجات الألبان مجانا. ووفقا لذلك، أنشأت كوريا الشمالية نظاما لإنتاج وتوريد منتجات الألبان.





"جو تشونغ هي 조충희":

يقع المصنع الرئيسي لإنتاج الألبان في كوريا الشمالية في منطقة "كانغ دونغ 강동" في بيونغ يانغ، وقد تم إرساله من كوريا الجنوبية. وهناك، تنتج كوريا الشمالية أنواعا مختلفة من منتجات الألبان. وفي الآونة الأخيرة، قامت وحدات إنتاج الألبان والمزارع الجماعية لتربية الماشية ببناء مرافق لتصنيع الألبان خاصة بها. لذلك، يتم جمع الحليب من المزارع ومعالجته أيضا.





تنتج المزرعة في منطقة "كانغ دونغ" منتجات ألبان بكميات كبيرة في المرافق التي قدمتها منظمة غير حكومية كورية جنوبية. وبالإضافة إلى هذه المزرعة، تبذل مزارع أخرى في أجزاء مختلفة من كوريا الشمالية جهودا لزيادة حجم منتجات الألبان.





يلتزم مصنع بيونغ يانغ للمواد الغذائية للأطفال بتوفير منتجات الألبان، بينما تدير مقاطعة شمال "جا كانغ" المئات من منشآت الإنتاج لمشروبات اللبن المخمر، بينما تنفذ مدينة "نام بو" الساحلية مشروعا لبناء منشآت لمنتجات الألبان. إذن، ما هي أنواع منتجات الألبان التي يتم إنتاجها في كوريا الشمالية؟





في كوريا الشمالية، يُعبّأ الحليب المجفف في علب معدنية أو علب ورقية أو أكياس، مع بيان محتوياته الغذائية. وقد أصدرت الدولة منتجات ألبان تحتوي على فواكه مختلفة مثل اليوسفي والعنب والفراولة والخوخ والبطيخ. وبدأت كوريا الشمالية في إنتاج الزبادي بعد إدخال مرافق الإنتاج من خلال رابطة السكان الموالية لكوريا الشمالية في اليابان في عام 1988. ومنذ ذلك الحين قامت بتنويع المنتجات، وتكميل الزبادي بمكونات مختلفة مثل التفاح والفاصوليا الحمراء والكولاجين والفيتامينات. وفي العام الماضي، تم تطوير طريقة جديدة لإنتاج الزبادي في مقاطعة "كانغ وان". وعلى الرغم من تنوع منتجات الألبان الكورية الشمالية، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى الانتشار في السوق.





"جو تشونغ هي 조충희":

إنتاج الألبان هو الجزء الأكثر نقصا في صناعة الثروة الحيوانية في كوريا الشمالية. يحتاج المواطنون، وخاصة الأطفال وكبار السن، إلى كمية كبيرة من منتجات الألبان، والتي تعتبر مصدرا عالي الجودة للبروتين. في الشمال، لا يزال من الصعب شرب الحليب الخام. حتى إذا كانت المزرعة تنتج الحليب، فإنها توفر الحليب فقط لمراكز رعاية الأطفال ورياض الأطفال القريبة. تُظهر كوريا الشمالية المشهد ببساطة للإعلان عن سياستها الخاصة بتزويد الأطفال بالحليب. أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل طرح الحليب المنتج محليا للتداول في السوق.





إذا أراد بلد ما إنتاج منتجات الألبان، فسيتوجب عليه تطوير صناعة الثروة الحيوانية وتأمين كمية كافية من حبوب العلف أيضا. بالنسبة للأبقار الحلوب، على وجه الخصوص، من الصعب إنتاج ما يكفي من الحليب عن طريق تناول العشب فقط، حيث ينبغي تزويدها بالأعلاف الغنية بالمغذيات، بما في ذلك الذرة والشعير وتفل السمسم ونخالة الأرز، بطريقة متوازنة لإنتاج حليب عالي الجودة. لكن كوريا الشمالية تواجه صعوبة في استيراد حبوب الأعلاف، كما أن المروج والأراضي الزراعية لديها غير كافية. وبسبب هذه القيود، ليس من السهل على كوريا الشمالية تربية الماشية المنتجة للألبان. وبالتالي فقد وجهت الدولة تركيزها على تربية الماعز.





"جو تشونغ هي 조충희":

لا يوجد الكثير من أبقار الألبان في الشمال، لذلك تقوم الدولة بتربية الماعز كمكمل غذائي. الماعز مفيدة لأنها توفر الحليب واللحم معا، لكن الإنتاج صغير مقارنة بإنتاج الأبقار الحلوب. علاوة على ذلك، تميل الماعز إلى التهام جذور الأعشاب، مما يؤدي إلى تدمير الأراضي العشبية. الماعز ليست اللاعب الرئيسي في إنتاج الحليب في كوريا الشمالية، التي تستخدم الماعز ببساطة لأنه لا يوجد لديها ما يكفي من أبقار الألبان.





تنتج الماعز حليبا أقل من بقرة الألبان التي تنتج 20 إلى 25 لترا يوميا. لكن الماعز تنمو بشكل جيد فقط عن طريق أكل العشب، كما أنها مقاومة للأمراض. ولهذا السبب، شجعت كوريا الشمالية مواطنيها على تربية الماعز، وبالتالي فقد زاد حجم منتجات ألبان الماعز منذ سن قانون رعاية الطفل الذي يضمن توفير أغذية للأطفال مجانا، وتحسين ظروف رعايتهم.





يتم تقديم منتجات ألبان الماعز كمنتجات مفضلة للأطفال. وفي الواقع، قدمت كوريا الشمالية حليب الصويا للأطفال في وقت أبكر بكثير وبنشاط أكبر من منتجات ألبان الماعز.





"جو تشونغ هي 조충희":

تتمتع كوريا الشمالية بتاريخ طويل في توفير حليب الصويا. في أوائل الثمانينيات، نفذت بيونغ يانغ مشروعا اختباريا لتوفير حليب فول الصويا لمراكز رعاية الأطفال ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية. وفي وقت لاحق، انتشر المشروع في جميع أنحاء البلاد، حيث استكملت كل مدينة ومقاطعة المرافق اللازمة لتوفير حليب فول الصويا. واليوم ترسخت جذور هذه السياسة، فحتى طلاب المدارس الإعدادية يحصلون على كوب من حليب الصويا يوميا. توفر كوريا الشمالية كمية كافية من حليب الصويا للأطفال والطلاب عن طريق استيراد فول الصويا إذا لزم الأمر.





تبذل كوريا الشمالية جهودا كبيرة لتوفير حليب الصويا، وتصفه بأنه أفضل غذاء صحي للأطفال. وقد استمرت الدولة في تقديم حليب الصويا حتى خلال فترة مارس الشاقة في التسعينيات عندما عانت من صعوبات اقتصادية شديدة. ويتم تضمين "وقت تناول حليب الصويا" في الجدول اليومي لمراكز رعاية الأطفال ورياض الأطفال والمدارس المحلية، التي يوجد بها غرف وموردون منفصلون لحليب الصويا. وحتى مع سيارة الزعيم السابق "كيم جونغ إيل" كان يتم إعطاء الأسبقية للمركبات التي تحمل حليب الصويا، لذلك كانت تسمى هذه المركبات "سيارة الملك". وحاليا تضيف كوريا الشمالية نكهة الفاكهة إلى حليب الصويا لتناسب ذوق الأطفال. وتشدد الدولة الشيوعية على منتجات الألبان للأطفال، بدءا من منتجات الألبان الجديدة وحليب الماعز إلى حليب فول الصويا.





"جو تشونغ هي 조충희":

صحة الأطفال قد تحدد مستقبل البلد، فالأطفال الأصحاء يضمنون دولة صحية. في كوريا الشمالية، يعاني العديد من الأطفال الذين ولدوا خلال فترة مارس الشاقة وما بعدها، من الضعف، حتى إن بعض الأطفال ماتوا بسبب نقص التغذية. الكثير من الكوريين الشماليين لم يتمكنوا من النمو بسرعة عندما كانوا صغارا وكانوا عرضة للإصابة بالأمراض. والحليب هو أفضل حل لهذه المشكلة.





لا تزال مشكلة سوء تغذية الأطفال في كوريا الشمالية تعتبر في درجة خطيرة. فوفقا لتقرير دولي صدر في عام 2021 حول تقديرات سوء تغذية الأطفال، يعاني حوالي 310 آلاف طفل كوري شمالي دون سن الخامسة من ضعف في النمو نتيجة لسوء التغذية. وحاليا تتمثل إحدى المهام الوطنية لكوريا الشمالية في تحسين الوضع الغذائي لأطفالها الذين سيقودون مستقبل البلاد.





ظلت كوريا الشمالية تؤكد على سياسة رعاية الأطفال، وتصفها بأنها مسألة ذات أهمية قصوى، ومن ثم فهي تركز على منتجات الألبان ضمن جهودها لتحسين مستويات تغذية الأطفال، وهو ما يعتبر تغييرا إيجابيا.