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ألبوم فرقة ستري كيدز الجديد أكثر ألبومات الكيبوب من حيث الطلب المسبق

#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-07

من أغانى القمة

ⓒ JYP Entertainment

تجاوز حجم الطلب المسبق لألبوم فرقة "ستري كيدز" الجديد بعنوان "5 نجوم" 5.13 مليون نسخة يوم الأول من شهر يونيو، ليصبح أكثر ألبومات الكيبوب من حيث الطلب المسبق.

وكشفت الفرقة عن هذا الألبوم يوم الثاني من يونيو.

وقد شهدت ألبومات الفرقة السابقة مبيعات جيدة منذ أن تجاوز حجم مبيعات ألبومها الكامل الثاني "نوإيزي" مليون نسخة في عام 2021.

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