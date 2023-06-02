ألبوم فرقة ستري كيدز الجديد أكثر ألبومات الكيبوب من حيث الطلب المسبق

د. إسماعيل لي وون سام : 30 عاما في خدمة الثقافة الإسلامية في كوريا
2023-06-02
#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-07
تجاوز حجم الطلب المسبق لألبوم فرقة "ستري كيدز" الجديد بعنوان "5 نجوم" 5.13 مليون نسخة يوم الأول من شهر يونيو، ليصبح أكثر ألبومات الكيبوب من حيث الطلب المسبق.
وكشفت الفرقة عن هذا الألبوم يوم الثاني من يونيو.
وقد شهدت ألبومات الفرقة السابقة مبيعات جيدة منذ أن تجاوز حجم مبيعات ألبومها الكامل الثاني "نوإيزي" مليون نسخة في عام 2021.
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
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