الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

تعيين أر إم من بي تي إس سفيرا فخريا لوكالة التنقيب عن رفات قتلى الحرب

#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-07

من أغانى القمة

ⓒ Big Hit Music

تم تعيين المطرب "آر إم" عضو فرقة "بي تي إس" سفيرا فخريا لوكالة التنقيب عن رفات قتلى الحرب التابعة لوزارة الدفاع الكورية، اعترافا بالجهود التي بذلها المطرب "آر إم" لمعالجة القضايا الاجتماعية والمساعدة في تحسين مكانة البلاد.

الجدير بالذكر أن الوكالة التي تم تأسيسها في شهر يناير من عام 2007، هي وحدة تابعة لوزارة الدفاع تعمل على التنقيب عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، وتحديد هوياتهم.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;