تعيين أر إم من بي تي إس سفيرا فخريا لوكالة التنقيب عن رفات قتلى الحرب

د. إسماعيل لي وون سام : 30 عاما في خدمة الثقافة الإسلامية في كوريا
2023-06-02
#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-07
تم تعيين المطرب "آر إم" عضو فرقة "بي تي إس" سفيرا فخريا لوكالة التنقيب عن رفات قتلى الحرب التابعة لوزارة الدفاع الكورية، اعترافا بالجهود التي بذلها المطرب "آر إم" لمعالجة القضايا الاجتماعية والمساعدة في تحسين مكانة البلاد.
الجدير بالذكر أن الوكالة التي تم تأسيسها في شهر يناير من عام 2007، هي وحدة تابعة لوزارة الدفاع تعمل على التنقيب عن رفات الجنود الذين قتلوا خلال الحرب الأهلية الكورية، وتحديد هوياتهم.
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
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