شايني تصدر ألبومها الكامل الثامن في يونيو

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من المقرر أن تصدر فرقة "شايني" ألبومها الكامل الثامن الذي يحمل عنوان "هارد"، يوم السادس والعشرين من شهر يونيو.

ويضم هذا الألبوم 10 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "هارد".

وتحتفل الفرقة التي تم ترسيمها في عام 2008، بذكراها الخامسة عشرة هذا العام.