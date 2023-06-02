شايني تصدر ألبومها الكامل الثامن في يونيو

د. إسماعيل لي وون سام : 30 عاما في خدمة الثقافة الإسلامية في كوريا
2023-06-02
#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-07
من المقرر أن تصدر فرقة "شايني" ألبومها الكامل الثامن الذي يحمل عنوان "هارد"، يوم السادس والعشرين من شهر يونيو.
ويضم هذا الألبوم 10 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "هارد".
وتحتفل الفرقة التي تم ترسيمها في عام 2008، بذكراها الخامسة عشرة هذا العام.
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
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