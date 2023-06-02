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شايني تصدر ألبومها الكامل الثامن في يونيو

#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-07

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

من المقرر أن تصدر فرقة "شايني" ألبومها الكامل الثامن الذي يحمل عنوان "هارد"، يوم السادس والعشرين من شهر يونيو.

ويضم هذا الألبوم 10 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "هارد".

وتحتفل الفرقة التي تم ترسيمها في عام 2008، بذكراها الخامسة عشرة هذا العام.

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