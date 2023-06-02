فروميس 9 تكشف عن أول ألبوم كامل

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كشفت فرقة "فروميس 9" النسائية عن أول ألبوم كامل لها بعنوان "افتح عالمي" يوم الخامس من يونيو.

ويضم هذا الألبوم 10 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "# ميناو".

وبهذه المناسبة، أقامت الفرقة حفلا تشويقيا لألبومها الكامل الأول.

وتجسد الأغاني المضمنة في الألبوم الجديد إرادة المرء في إظهار ذاته الحقيقية للعالم دون محاولة الارتقاء إلى مستوى توقعات الآخرين.