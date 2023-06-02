فروميس 9 تكشف عن أول ألبوم كامل

د. إسماعيل لي وون سام : 30 عاما في خدمة الثقافة الإسلامية في كوريا
2023-06-02
#أخبار الساحة الفنية l 2023-06-07
كشفت فرقة "فروميس 9" النسائية عن أول ألبوم كامل لها بعنوان "افتح عالمي" يوم الخامس من يونيو.
ويضم هذا الألبوم 10 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "# ميناو".
وبهذه المناسبة، أقامت الفرقة حفلا تشويقيا لألبومها الكامل الأول.
وتجسد الأغاني المضمنة في الألبوم الجديد إرادة المرء في إظهار ذاته الحقيقية للعالم دون محاولة الارتقاء إلى مستوى توقعات الآخرين.
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
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