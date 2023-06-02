(1) 왜 이렇게 삐딱선이야

수철: 단단아. 우리 한가족인데 니편 내편, 니 엄마 내 아빠, 그런 소리

يا دان دان، نحن أسرة واحدة، من غير المفترض أن ننقسم

하면 안 되는 거야. 그럼 엄마 속상해.

كل شخص في صف، أو نقول هذه أمك وهذا أبي. هذا يُحزن أمك.

단단: 아빠는 내 마음 몰라.

أنت لا تعلم شعوري.

수철: 우리 단단이가 사춘기가 왔나. 왜 이렇게 삐딱선이야.

هل دخلت فترة المراهقة؟ لماذا تبالغين؟





شرح التعبير

삐딱선: كلمة تشير مجازًا إلى حالة يكون فيها العقل والأفكار والأفعال غير صحيحة ومشوهة قليلاً.

يستخدم التعبير عندما تكون تصرفات أو حديث الطرف الآخر غير سليم وغير منضبط كأن تسأله ‘뭐가 문제냐’ ما المشكلة أو ‘왜 그러냐 لماذا تفعل هذا؟ بغض إظهار أن تصرفاته غير سليمة.

أما الجزء الأول من كلمة 삐딱선 أي 삐딱’ ‘ فهو أن الكلام أو الفكر أو الشعور غير سليم وهي منشقة من الفعل الوصفي 삐딱하다 أي مائل أو غير مستو وغير سليم.

عادة ما يأتي بعد كلمة 삐딱선 الفعل 타다 لوصف تصرفات وكلمات غير مناسبة وغير متزنة. مثال:

아이는 뭐가 맘에 안 들었는지 계속 삐딱선을 탔다.

تعني أن الطفل يشتكي ويتذمر ويظهر تصرفات غير سليمة وكأن هناك شيء لا يعجبه.





شرح الأمثلة

1.

가: 이것도 맘에 안 들고 저것도 맘에 안 들어. 다 맘에 안 들어.

أ.لا يعجبني هذا ولا ذاك. لا يعجبني أي شيء.

나: 왜 이렇게 삐딱선이야. 뭐가 문젠데?

ب.لماذا تتصرف بهذا الشكل غير المنضبط؟ ما المشكلة؟

2.

가: 너 오늘 왜 이렇게 삐딱선이야.

أ.لماذا تتصرف بهذا الشكل غير المنضبط.

나: 나도 모르겠어. 그냥 다 귀찮고 다 맘에 안 들고 그래.

أنا أيضا لا أعلم. أشعر بالضيق ولا يعجبني أي شيء.



