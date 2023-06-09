بوسان تدخل دليل ميشلان كمدينة بحرية للطعام الكوري

ⓒ Getty Images Bank

منذ نشر دليل ميشلان في سيول لأول مرة في عام 2016، ظل دليل ميشلان يراقب باستمرار ثقافة تذوق الطعام وبيئتها لمدينة بوسان ويقيم إمكاناتها. ونتيجة لذلك، تم اختار مدينة بوسان، التي طورت ثقافة تذوق الطعام الخاصة بها على مدى تاريخ طويل، باعتبارها ثاني مدينة للنشر ضمن دليل ميشلان في كوريا بعد سيول. وكما هو معروف، فإن معايير الاختيار هي مستوى الطهي، وكمال الطهي، والشخصية الإبداعية للشيف التي يتم التعبير عنها من خلال الطهي، والنكهة المتناغمة للطعام، واتساق الذوق الذي لا يتغير وغيرها. وسوف يتم تقديم المطاعم في بوسان، التي تم اختيارها من خلال هذا التقييم، للمواطنين من خلال نشر "دليل ميشلان سيول وبوسان 2024" في فبراير من العام القادم. ويقوم مفتشو ميشلان المجهولون بزيارات متعددة إلى المطاعم والفنادق في المدن، ويقيمونها من نجمة إلى ثلاث نجوم بناء على مذاق الطعام فقط. ونظرا لذلك، يمنح الدليل ثلاث نجوم لأماكن تناول الطعام التي تقدم مأكولات استثنائية تستحق رحلة خاصة، ونجمتين للمطاعم التي تستحق قطع مسافة طويلة للمأكولات الممتازة، أما منح نجمة واحدة فيدل على أنه مطعم جيد جدا.

ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق باختيار بوسان، قال "جويندال بولينيك" المدير الدولي لدليل ميشلان: "إن نشر دليل ميشلان لمدينة معينة هو دليل على أن جاذبية المدينة كوجهة تذوق للطعام آخذة في الازدياد". وأضاف أن بوسان لها سحر فريد من نوعه، فهي موجودة في بيئة بحرية ممتازة ولديها قدرة على توفير المواد الغذائية بسلاسة من خلال ميناء على مستوى عالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير أطعمة تقليدية شعبية هناك بشكل جيد، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تم تأكيد نمو المأكولات الغربية المختلفة خلال هذه الفترة.

يذكر أن هناك العديد من الأطعمة التي تمثل بوسان، من بينها ميلميون وحساء لحم الخنزير "دويجي كوك باب" المشهوران جدا كأطعمة محلية تمثل بوسان. ومن المهم الإشارة إلى أن 'ميلميون' لديه طعم مختلف عن 'بيونغ يانغ نينغ ميون'، الذي نأكله عادة، حيث تُصنع نينغ ميون، أي المعكرونة الباردة، من دقيق الحنطة السوداء، أما "ميلميون" فيُصنع عن طريق خلط دقيق القمح مع نشا البطاطا الحلوة أو نشا البطاطس. ولذلك فهو طبق يتمتع بمذاق حلو وحامض مع الكثير من التوابل لتناسب ذوق سكان بوسان الذين يحبون الطعام ذا النكهة القوية. ومن ناحية أخرى، تهدف مدينة بوسان إلى إنشاء نظام بيئي فعال يؤدي لتحسين جودة الخدمات والترويج للاستثمار وزيادة المبيعات وخلق فرص العمل في صناعة فن الطبخ من خلال تقديم دليل ميشلان. ومع نشر دليل ميشلان يتوقع أن تقوم بوسان، جنبا إلى جنب مع سيول، بالترويج لثقافة تذوق الطعام الكورية الملونة عالميا وأن تصبح مدينة عالمية لفن الطهي.