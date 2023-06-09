تطورات في صناعة البطيخ مع تغير تفضيلات المستهلكين

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يعتبر البطيخ فاكهة تشير إلى فصل الصيف، وهو من أكثر الفواكه المفضلة للكوريين في الصيف. ومع ذلك، بالنظر إلى البطيخ الذي تم بيعه في السوبر ماركت مؤخرا، يمكن أن نرى أن الحجم أصبح أصغر وأصغر. لأن البطيخ الكبير أصبح عبئا على المستهلكين والمنتجين على حد سواء حيث إن عدد الأسر المكونة من شخص واحد وكبار السن ينموان معا باضطراد. وتدرك بعض محلات السوبر ماركت الكبيرة أن شعبية "البطيخ الصغير" تتزايد بسرعة حيث إن معدل نمو مبيعات البطيخ الصغير يتجاوز معدل نمو مبيعات البطيخ الكبير. وأكبر سبب لهذه الظاهرة هو شيخوخة المناطق الريفية. فكما نعلم جميعا، عند حصاد البطيخ، غالبا ما نضطر إلى ثني ظهورنا، ولكن نظرا لأن البطيخ أثقل بكثير من الفواكه والخضروات الأخرى فإن تفضيل زراعة البطيخ ينخفض تدريجيا بين المزارعين الأكبر سنا. كما أدى التغير المناخي السريع إلى زيادة صعوبة زراعة البطيخ. بمعنى آخر، البطيخ هو محصول ينمو جيدا عندما يكون هناك اختلاف كبير في درجات الحرارة اليومية بين الصباح والمساء. ومع ذلك، مع استمرار الطقس الحار طوال اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي، صار هناك مواقف متكررة يتعطل فيها نمو البطيخ. من ناحية أخرى، فإن المقولة التقليدية بأن البطيخ يكون لذيذا فقط عندما يكون كبيرا وثقيلا وصلبا، صارت تتغير أيضا مع التغييرات في الهيكل الديموغرافي. فمع زيادة عدد الأسر المكونة من شخص واحد، يزداد الطلب على البطيخ الصغير الذي يسهل تخزينه والتعامل معه مقارنة بالبطيخ الكبير. ووفقا لإعلان من بائع تجزئة كبير في كوريا، ارتفعت مبيعات أصناف البطيخ الصغيرة التي يقل وزنها عن 5 كيلوغرامات بنسبة 62.9% على أساس سنوي في العام الماضي، بينما زادت مبيعات الأصناف الكبيرة العامة بنسبة 8.6% فقط. والوضع هو نفسه هذا العام. ونظرا لذلك، يقوم بعض المزارعين بتحويل عناصر الإنتاج من البطيخ الكبير إلى البطيخ الصغير، لأن البطيخ الصغير يتمتع بميزة عدم الاضطرار إلى ثني الظهر عند الحصاد لأنه يمكن زراعته عن طريق رفع الكروم حتى ارتفاع الخصر مثل الفراولة. وفي الماضي، كان هناك تصور قوي بين المستهلكين بأن مذاق البطيخ صغير الحجم ليس حلو المذاق مثل الأصناف كبيرة الحجم. لذلك فإن العملاء الذين يقدرون محتوى السكر اشتروا بطيخا كبيرا بشكل أساسي. ومع ذلك، مع تطوير أصناف جديدة تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل بطيخ التفاح صغير الحجم ذي القشرة الرقيقة مثل التفاح، والبطيخ الأصفر بطعم المانغو، من المتوقع أن يستمر تفضيل البطيخ الصغير بين المستهلكين في الزيادة في مستقبل.