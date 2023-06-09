فانك تنظم حملة للترويج لكوريا عالمياً في يوم المواطنين الكوريين في الخارج

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صرحت البعثة الدبلوماسية المدنية الكورية العاملة عبر الإنترنت "فانك 반크" أمس بأنها تنظم حملة تهدف إلى تحويل يوم الكوريين في العالم الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر كيوم للترويج لكوريا الجنوبية عالميا. وبالتوازي مع انطلاق هيئة المواطنين الكوريين في الخارج أمس، بدأت "فانك" في تنظيم الحملة التي تدعو سبعة ملايين ونصف مليون كوري في الخارج إلى الترويج لكوريا عالميا في يوم المواطنين الكوريين في الخارج.

يشار إلى أن الحكومة الكورية اختارت يوم الخامس من أكتوبر كيوم للمواطنين الكوريين في الخارج وفقا للقانون الإطاري للكوريين في الخارج، حيث تنظم فعاليات متنوعة في الفترة من الثالث من أكتوبر، الذي يصادف يوم التأسيس الوطني، وحتى التاسع من أكتوبر، الذي يصادف يوم الحروف الكورية "هانغُل"، كأسبوع للكوريين عالميا. ومن جانبها اقترحت "فانك" على الحكومة الكورية تخصيص هذه الفترة أيضا كأسبوع للترويج لكوريا عالميا في دول إقامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تجري من خلال صنع ملصقات رقمية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم منشورات سياسية في هذا الشأن. وتنوي البعثة "فانك" تقديم محتوياتها الثقافية الخاصة للترويج لكوريا إلى الكوريين في الخارج إذا طلبوا ذلك منها للتعريف بالتاريخ والثقافة الكورية في دول إقامتهم. وقال "بارك كي تيه" رئيس البعثة إن عدد عشاق موجة الثقافة الكورية الشعبية "هالليو" في الخارج يتجاوز حاليا مائة وسبعين مليونا. وأوضح أنه إذا شارك المواطنون الكوريون في الخارج في جهود التعريف بالثقافة والتاريخ الكوري خلال أسبوع الكوريين عالميا، فإن ذلك سيساهم كثيرا في تصحيح المعلومات الخاطئة عن كوريا في الكتب المدرسية والخرائط والمواقع الإلكترونية العالمية.