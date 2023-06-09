تتويج كيم تيه هان بالمركز الأول في مسابقة الملكة إليزابيث البلجيكية

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فاز المطرب الكوري "كيم تيه هان 김태한" البالغ من العمر اثنين وعشرين عاما بالجائزة الأولى في مسابقة الملكة إليزابيث البلجيكية، وهي واحدة من أكبر ثلاث مسابقات للموسيقى الكلاسيكية في العالم. واحتل كيم القمة في مجال الغناء الكلاسيكي في مسابقة هذا العام التي أقيمت في مركز الفنون في العاصمة البلجيكية "بروكسل" يوم الرابع من هذا الشهر. بهذا أصبح كيم أول مطرب أسيوي يحتل المركز الأول في المسابقة منذ إنشاء مجال الغناء الكلاسيكي في المسابقة في عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين. كما حقق فوزه احتلال كوريا المركز الأول في المسابقة لعامين متتاليين بعد احتلال لاعبة التشيلو الكورية "تشيه ها يونغ" المركز الأول في مسابقة العام الماضي.

يُشار إلى أن كيم يدرس حاليا في كلية الموسيقى في جامعة سيول الوطنية، وقد وُلد في شهر أكتوبر من عام ألفين ويعد أصغر موسيقي من بين اثني عشر موسيقيا تأهلوا لنهائيات مسابقة هذا العام. كما أقام أول عرض خاص له في شهر سبتمبر من العام الماضي ليعد نجما جديدا في مجال الغناء الكلاسيكي.

الجدير بالذكر أن مسابقة الملكة إليزابيث التي تشرف عليها الأسرة الملكية البلجيكية تقام سنويا بالتناوب بين مجالات البيانو والتشيلو والغناء والكمان. وتعتبر من أهم المسابقات الموسيقية على مستوى العالم جنبا إلى جنب مع مسابقة شوبان للبيانو في بولندا ومسابقة تشايكوفسكي في روسيا. ومن بين الفائزين الكوريين في تلك المسابقة المطربة "هونغ هيه ران 홍혜란 " في عام ألفين وأحد عشر، و"المطربة "هوانغ سو مي 황수미" في عام ألفين وأربعة عشر، ولاعبة الكمان "إيم جي يونغ 임지영" في عام ألفين وخمسة عشر، ولاعبة التشيلو "تشيه ها يونغ 최하영" في عام ألفين واثنين وعشرين. وقد اختيرت المطربة الكورية المشهورة عالميا "جو سو مي 조수미" كعضوة في لجنة تحكيم مسابقة هذا العام مما زاد من المعنى الخاص بالنسبة للموسيقيين الكوريين. أما المركز الثقافي الكوري في بلجيكا فقد أبرم اتفاقية للتعاون مع الجهة التنظيمية للمسابقة البلجيكية وظل يدعم الفنانين الكوريين المشاركين في المسابقة. وينوي إقامة عرض موسيقي خاص قريبا يشارك فيه من فازوا بجوائز المسابقة.