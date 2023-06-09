زيادة عدد الأسر الكورية التي تربي حيوانات أليفة

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اتضح من مسح أخير أن واحدة من بين كل أربع أسر كورية تربي حيوانا أليفا حاليا، كما اتضح أن معدل مصروفات تربيتها شهريا يبلغ حوالي مائة وخمسين ألف وون، أي ما يعادل حوالي مائة وخمسة عشر دولارا. ووفقا لتقرير أصدره معهد الأبحاث التابع لشركة "كي بي KB" القابضة للتمويل مؤخرا، بلغ عدد الأسر الكورية التي تربي حيوانات أليفة خمسة ملايين وخمسمائة وعشرين ألف أسرة في نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها حوالي ثلاث بالمائة مقارنة مع قبل عامين. وقد أعد المعهد هذا التقرير من خلال إجراء مسح على حوالي ألف كوري تتراوح أعمارهم بين عشرين عاما وتسعة وستين عاما. أما معدل مصروفات تربية الحيوانات الأليفة فقد بلغ مائة وأربعة وخمسين ألف وون شهريا في العام الماضي ليزيد بمقدار أربعة عشر ألف وون، أي ما يعادل حوالي أحد عشر دولارا بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عامين. وحسب الحيوانات الأليفة بلغ معدل المصروفات لتربية الكلاب الأليفة مائة وثمانية وأربعين ألف وون شهريا، بينما بلغ معدل مصروفات تربية القطط الأليفة مائة وستة وثلاثين ألف وون شهريا. وخاصة شكلت مصروفات الأعلاف حوالي اثنتين وثلاثين بالمائة من إجمالي المصروفات لتكون الجزء الأكبر من مصروفات تربية الحيوانات الأليفة. ثم جاءت مصروفات الأطباق الجانبية في المركز الثاني بتسعة عشر بالمائة. وجاءت مصروفات الضروريات اليومية مثل الفوطات الصحية في المركز الثالث بثلاثة عشر بالمائة بينما جاءت مصروفات التجميل في المركز الرابع بأحد عشر بالمائة. ولم تبلغ نسبة الأسر التي تخصص احتياطيات مالية خاصة لتربية الحيوانات الأليفة سوى اثنتي عشرة بالمائة فقط. وبلغت نسبة الأسر التي اشتركت في برامج التأمين على حيواناتهم الأليفة اثنتي عشرة بالمائة أيضا. وكان هناك العديد من الأسر مترددة في الاشتراك في التأمين رغم معرفتهم بوجود هذا النوع من التأمين لأن قسط التأمين الشهري مرهق إلى جانب ضيق نطاق تغطيته.