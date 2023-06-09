انتشار استعمال تطبيقات الخدمات المتنقلة للأعمال المنزلية

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هذه الأيام يزداد عدد الكوريين الذين يستخدمون الخدمات المتنقلة المسؤولة عن القيام بمختلف الأعمال المنزلية بما في ذلك التنظيف والغسيل والمهمات البسيطة، ليبلغ حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون. خاصة زاد عددهم بثلاثة أضعاف تقريبا في زمن جائحة كورونا. ويرجع السبب في زيادة حجم هذا النوع من الأسواق إلى الشركات الناشئة التي تعمل بنشاط على حل الشؤون الحياتية البسيطة باستخدام تقنيات مبتكرة. وقالت منصة "وايز ايب 와이즈 앱" لخدمة تحليل التطبيقات أمس إن عدد مستخدمي التطبيقات الخاصة للخدمات الحياتية بلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون في نهاية شهر أبريل الماضي، مشيرة إلى أن عددهم كان قد بلغ حوالي مليون ومائتي ألف في نفس الشهر من عام ألفين وعشرين الذي كان في الأيام الأولى من جائحة كورونا. وهذا يعني أن عددهم زاد بنسبة مائتين بالمائة تقريبا خلال الثلاث سنوات الماضية. أما أكبر التطبيقات من حيث عدد المستخدمين فهو تطبيق "ميسو 미소" الذي يقدم خدمة التنظيف والذي يبلغ عدد مستخدميه حوالي سبعمائة وخمسين ألفا. وتلاه تطبيق "هيه جو سيه يو 해주세요" لخدمة المهمات البسيطة الشاملة في المركز الثاني بخسمائة وتسعين ألف مستخدم، بينما جاء تطبيق "تشونغ سو يون كو سو 청소연구소" لخدمة التنظيف وتطبيق "سيه تاك تُك كونغ ديه 세탁특공대" لخدمة الغسيل في المركز الثالث المشترك بأربعمائة وعشرين ألفا. وبالنسبة لتطبيق "لوندريغو 런드리고" لخدمة الغسيل والذي بلغ عدد مستخدميه ماتئين وسبعين ألفا، فقد حقق زيادة بضعفين في عدد مستخدميه مقارنة مع ما كان عليه قبل ثلاثة أعوام. وقد انطلق هذا التطبيق في عام ألفين وتسعة عشر، ومنذ ذلك الحين ظل يحقق نموا سنويا بأكثر من خمسة وثمانين بالمائة. ويرجع السبب في نموه السريع والكبير إلى تقديم خدمات الغسيل من الجمع والغسيل والنقل دون اتصال مباشر. وتجاوز عدد الطلبيات المتراكم عبره مليوني حالة في الشهر الماضي بعد مرور أربعة أعوام فقط على بداية الخدمة. ويقال إن السيدات في فئتي الثلاثينيات والأربعينيات من العمر يقدن هذا النوع من الأسواق. وأوضح مسؤول في هذه الصناعة أن السيدات في هاتين الفئتين يفضلن كسب الوقت من خلال التقليل من الجهود التي يبذلنها في القيام بأعمال منزلية، متوقعا استمرار نمو سوق الخدمات التي تساعد في تخفيف المضايقات اليومية.