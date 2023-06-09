تجربة ناجحة لخدمات التوصيل بروبوتات ذاتية القيادة في مجمع سكني

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بدأت شركة "روبوتيس ROBOTIS"، وهي شركة كورية متخصصة في الروبوتات ذاتية القيادة، خدمات التوصيل باستخدام روبوتات ذاتية القيادة في مجمع سكني يقع في حي كانغ دونغ في سيول الشهر الماضي. ويتم تقديم الخدمات بشكل رئيسي داخل المجمع السكني. فمثلا عندما يطلب أحد السكان مشروبات من المقهى الواقع في وسط المجمع، يقوم الروبوت ذاتي القيادة باسم"نملة" بتوصيل المشروبات نيابة عن موظفي المقهى. وقد تم تجهيز هذا الروبوت بقيادة ذاتية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتجنب العقبات، ونظام تحكم متكامل، مما يتيح التسليم الآمن بدون موظفين ميدانيين. ولذلك تخطط الشركة لتوسيع نطاق خدماتها في المستقبل من خلال ربطها بمراكز التسوق الواقعة بالقرب من ذلك المجمع السكني. وكانت شركة "بيدال مين جوك" المتخصصة في توصيل الطعام، قد بدأت في شهر سبتمبر من العام الماضي استعمال الروبوت "ديللي درايف Dilly Drive" ذاتي القيادة في مجمع سكني في مدينة "سو وان" في مقاطعة "كيونغ كي"، وحديقة بحيرة "كوانغ كيو" القريبة. وهذه أيضا خدمة مريحة للغاية. حيث إن هذا الروبوت قادر على فتح الباب الأمامي المشترك في الطابق الأول من مجمع الشقق وركوب المصعد لتوصيل الطعام إلى باب الشخص الذي طلبه. أيضا، إذا قام شخص ما في الحديقة بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في جميع أنحاء الحديقة وطلب الطعام من مطعم بالقرب من الحديقة، فسوف يقوم الروبوت ذاتي القيادة بتوصيل الطعام إلى الشخص الذي طلبه. وكانت أول حالة من هذا النوع بالنسبة لشركة "بيدال مين جوك" في حرم جامعة كون كوك في سيول في عام 2019، ثم قامت بتوسيع منطقة خدماتها تدريجيا إلى المبنى رقم 1 في مطار إنتشون الدولي في يوليو من العام الماضي، وبرج التجارة في حي سام سونغ في سيول في أكتوبر. وعلاوة على ذلك، ظهرت مؤخرا روبوتات ذاتية القيادة يمكنها التحرك على السلالم أو الطرق شديدة الانحدار باستخدام عجلات مرنة. ويمكن لهذا الروبوت تسليم المنتجات المعرضة للكسر بأمان من خلال الاحتفاظ دائما بصندوق التخزين الذي ينقل البضائع أفقيا. ومع ذلك، لا تزال الآراء منقسمة حول مسألة ما إذا كان توصيل الروبوت أفضل من التوصيل البشري. والمناقشات حول سلامة وفعالية الروبوتات جارية. فنظرا لوجود العديد من الأطفال وكبار السن في المجمعات السكنية والحدائق، من المهم اتخاذ تدابير وقائية مسبقا لمنع الحوادث التي قد تسببها الروبوتات ذاتية القيادة.