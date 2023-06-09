الكاتبة الكورية جونغ بورا تقوم بجولة عالمية وتجري مقابلات مع القراء





يزدحم جدول "جونغ بورا정보라" الكاتبة التي تم ترشيحها كمرشح نهائي لجائزة بوكر الدولية، التي تعتبر ضمن أهم ثلاث جوائز أدبية عالميا، في العام الماضي مع عملها "الأرنب الملعون". لذلك هي مشغولة جدا هذه الأيام بمقابلة القراء من خلال المشاركة في مهرجانات أدبية تقام حول العالم، مثل مهرجان بريسبان للكتاب والمهرجان الأدبي الدولي.

الجدير بالذكر أنه عند النظر إلى الاتجاه الحديث للأدب الكوري في العالم، يمكن أن نلاحظ زيادة في عدد المنشورات الطوعية والعفوية من قبل الناشرين. وبالنظر إلى حالات التصدير السابقة للأدب الكوري، خططت منظمات مثل معهد ترجمة الأدب الكوري أولا لترجمة ونشر أعمال الأدب الكوري، ثم تعاونت مع ناشرين في الخارج. ولكن الآن، تأتي الاستفسارات المتعلقة بعقود التصدير من الناشرين في الخارج أولا. في الواقع، وفقا لمعهد ترجمة الأدب الكوري، ارتفع عدد الحالات التي تقدم فيها ناشرون في الخارج للحصول على دعم للترجمة من خلال الإعلان عن خطط لترجمة أعمال كاتب كوري معين من 13 حالة في عام 2014 إلى 208 حالات في العام الماضي. ومن ناحية أخرى، مع بدء سوق الأدب الخارجية في البحث عن الأعمال الأدبية الكورية أولا، تم اختصار الوقت المستغرق لترجمة الأعمال الكورية الجديدة ونشرها في الخارج بشكل كبير. وفي حالة نشر الترجمة بقيادة مؤسسية، يستغرق الأمر أكثر من ثلاثة أعوام، ولكن إذا وقّع ناشر أجنبي طواعية على عقد، فسيستغرق النشر فعليا من عام إلى عامين. وبناء على ذلك، فإن أعمال الكتاب المحليين الجدد أو الأعمال الجديدة التي تم نشرها في غضون سنة أو سنتين يتم نشرها بسرعة في الخارج. ومن السمات الأخرى أن أنواع الأدب الكوري المنشور في الخارج قد تنوعت. فمن بين المؤلفين الذين نشروا أكثر من 3 أنواع من الكتب المترجمة في العام الماضي، تمت تسمية الكثير من الكتّاب المشهورين في منتصف العمر بالإضافة إلى كتاب في مجالي الفانتازيا والخيال العلمي، مثل الكاتبة "جونغ بورا" والكاتبة "لي مي ييه이미예". كما أن نشر الأدب الكوري من قبل كبار الناشرين في الخارج أمر جدير بالملاحظة. فعلى سبيل المثال، في حالة عمل "جونغ يو جونغ" بعنوان "أصل الأنواع"، تم بالفعل توقيع اتفاقية حقوق التأليف والنشر مع 22 دولة حول العالم. ومن خلال توقيع العقود مع شركة "بنغوين Penguin " الأمريكية التي تعد واحدة من أكبر شركات النشر على مستوى العالم، وشركة "بيكي Pikie" الفرنسية المرموقة، يمكن أن نشعر بالوضع المتغير للأدب الكوري. ومن ناحية أخرى، اقترح مسؤول في سوق النشر البريطانية أنه لكي يكتسب الأدب الكوري اهتماما مستمرا في الخارج، فإنه من الضروري زيادة الوعي بالكُتّاب والأعمال الكورية. لذلك فأنه من المهم جدا زيادة الوعي بالكتاب الكوريين والأعمال الكورية في المستقبل حتى لا يكون تصدير الأدب الكوري منحازا نحو آسيا. علي أمل أن تستمر الأعمال الأدبية الكورية في تلقي الحب والاهتمام من المزيد من القراء في الخارج من خلال اكتشاف المترجمين الأكفاء والدعم السخي.