عاشق الإذاعة

نقدم لكم هذا الأسبوع إعادة للمقابلة التي كنا قد أجريناها مع السيد نصر عناني مدير الإنتاج بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيةفي 18 يناير عام 2013.





استضاف القسم العربي براديو الكي بي اس، السيد نصر عناني مدير الإنتاج بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

عمل السيد نصر في الإذاعة لمدة 30 عاما كمعد ومقدم ومخرج وأنتج الكثير من الأعمال الدرامية، توجها بـ13 جائزة ذهبية إبداعية لأفضل مخرج و أفضل أعمال متكاملة من مهرجانات كبيرة مثل مهرجان القاهرة ومهرجان تونس.

جاءت زيارة السيد نصر عناني إلى كوريا تلبية لدعوة من وزارة الخارجية والتجارة الكورية بهدف توطيد العلاقات الإعلامية بين البلدين والإطلاع على آخر ما لدى كوريا من تقنيات وبرامج. وبحكم خبرته الواسعة، تحدث السيد نصر عن الدراما الكورية بشكل خاص وموجة الهاليو بشكل عام، كما لم ينسى إرسال أجمل تحية صباحية للمستمعين وللشعب الكوري. فإلى مضابط الحوار..



