مذكرة تفاهم حول بناء البيانات الخاصة باللعة العربية في كوريا

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صرحت شركة "فليتو" المتخصصة في خدمات البيانات اللغوية والترجمة الاحترافية بأنها أبرمت مذكرة تفاهم مؤخرا مع الجمعية الكورية للغة العربية والأدب العربي.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الكورية عبارة عن جمعية علمية أنشأها خبراء كوريون في مجال اللغة العربية والأدب العربي وتعتبر من أهم المؤسسات العلمية الكورية التي تساهم في تطوير البحوث حول المنطقة العربية.

وهي تعمل بنشاط على تقاسم المعلومات والنتائج البحثية عن اللغة العربية والأدب العربي، من خلال نشر مجلة علمية وتنظيم ندوات علمية محلية ودولية.

أما فليتو فلديها تخصص في بناء ومعالجة البيانات عن مختلف اللغات اعتمادا على محرك الترجمة بالذكاء الاصطناعي الذي طورته بنفسها وتقنية معالجة اللغة الطبيعية. لؤلؤة: وقد ظلت تجمع مختلف أنواع البيانات عن اللغات المعاصرة بما في ذلك النصوص والصور والأصوات بواسطة منصة متكاملة خاصة بها يبلغ عدد مستخدميها 13 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.

وينوي الطرفان من خلال إبرام مذكرة التفاهم هذه التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك تأمين الموارد العربية وتبادل الشبكات والاستشارات ذات الصلة وغيرها لتوسيع أعمال البيانات حول المنطقة العربية.

وبالتوازي مع زيادة الطلبيات على البيانات التخصصية عالية الجودة في ظل اشتداد المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، تسعى فليتو إلى تعزيز تخصصاتها في مجال البيانات باللغة العربية.

وتخطط لجمع ومعالجة مختلف الموضوعات من البيانات مثل الثقافة والأدب والتاريخ والأخبار الجديدة في الدول العربية، من أجل تحسين وظيفة محرك الترجمة بالذكاء الاصطناعي الخاص بها، وأيضا لتلبية احتياجات البيانات لمختلف المؤسسات والشركات الكورية التي تتطلب فهما عميقا لثقافة الدول العربية.