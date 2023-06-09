مشروع كوري مغربي لتربية الخبراء المغاربة في الدراسات الكورية

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صرحت جامعة جون بوك الكورية بأنها تقوم بالتعاون مع جامعة ابن طُفيل في مدينة القنيطرة بالمغرب بتنفيذ مشروع تربية الجيل القادم من الخبراء المغاربة في الدراسات الكورية.

يتضمن هذا المشروع إنشاء جهة خاصة لتعليم وبحوث الدراسات الكورية وتوفير المنهج التعليمي التخصصي ذي الصلة هناك.

وقد اختيرت جامعة جون بوك الكورية لتنفيذ هذا المشروع في إطار "مشروع تعزيز الدراسات الكورية في الخارج لعام 2023" الذي تشرف عليه أكاديمية الدراسات الكورية التابعة لوزارة التعليم.

وتخطط الجامعة لتوفير بعض المواد الدراسية الخاصة للماجستير والدكتوراه والتي تتعلق بالاقتصاد الكوري والصناعة الثقافية الكورية في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة المغربية.

كما تخطط لإنشاء مركز أبحاث للدراسات الكورية وتقديم خدمات الأرشفة المتعلقة بمواد أبحاث الدراسات الكورية والمحتويات الثقافية الكورية حتى يتمكن الطلاب المغاربة من الوصول بسهولة إلى المواد المتعلقة بكوريا.

وبهذه المناسبة قال رئيس الجامعة الكورية "يانغ اوه بونغ" إن الجامعة ستدعم هذا المشروع بشكل فعال حتى تصبح المغرب مركزا للدراسات الكورية، كما ستبذل جهودا للتعاون في توسيع فرص عمل مستقرة للطلاب المغاربة من خلال تعزيز الشبكات مع الشركات الكورية العاملة هناك.