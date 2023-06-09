التعاون بين كوريا والجزائر والمغرب والتونس في تطوير المهارات المهنية

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تم مؤخرا تقاسم الخبرات الكورية في التدريب المهني المنتظم مع الجزائر والمغرب وتونس في إطار مشروع "تطوير المهارات المهنية من أجل تنويع التجارة والاقتصاد" الذي تنظمه الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" تحت إشراف منظمة العمل الدولية.

وقد شارك عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات العمال في هذه الدول الثلاث في دورة تدريبية جرت في كوريا ضمن المشروع، من الـ15 إلى الـ31 من شهر مايو الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية ومختلف الحكومات تنظم هذا المشروع من أجل رسم وتنفيذ استراتيجيات تطوير المهارات المهنية المطلوبة لتطوير قطاعات النمو الواعدة وإيجاد فرص عمل لائقة.

وجرت هذه الدورة التدريبة لتعزيز التعاون مع كوريا من خلال تبادل الخبرات والممارسات الكورية مع الدول العربية، حيث تم تصميم الجدول الزمني للدورة لتحسين آفاق العرض والطلب على القوى العاملة في البلدان الثلاثة، وتحسين سياسة رعاية المواهب، وبرامج التعليم والتدريب.

وقام المتدربون بزيارات للمنظمات الكورية ذات الصلة، مثل وزارة التوظيف والعمل ووزارة التعليم ومعهد البحوث الكوري للتعليم المهني وخدمة معلومات التوظيف ولجنة الموارد البشرية في بوسان ولجنة الموارد البشرية للصناعة الكيميائية والبيولوجية، متنقلين بين سيول وسيجونغ وبوسان.

وتعتبر كوريا واحدة من البلدان القوية في مجال تنفيذ تعليم المهارات المهنية للموظفين المدنيين والمواطنين بشكل منتظم حيث أسفر إدخال تعليم المهارات المهنية ومشروعات التعلم مدى الحياة عن تخفيض معدل البطالة بشكل كبير.