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احتل عضو فرقة بي تي إس "جونغ كوك" المركز الأول لأسبوعين متتاليين في راديو "مارينا إف إم" الكويتي بأغنية "دريميرز" أي "حالمون" وهي الأغنية الرسمية لكأس العالم لعام 2022 في دولة قطر ليثبت شعبيته مرة أخرى في الدول العربية.

وأعلن راديو مارينا إف إم في الكويت عن جدول "قمة الكي بوب" عبر حسابها الرسمي حيث احتلت أغنية جونغ كوك المركز الأول بـ47 % من نسبة التأييد.

وقد سبق لجونغ كوك أن اُختير كمغنٍ منفرد للكي بوب في فئة "قمة فناني الكي بوب لعام 2022" من قبل منصة "انغامي " التي تعتبر أكبر منصة لبث الموسيقى في الشرق الأوسط، ليكون الوحيد المدرج في قائمة العشرة الأوائل كمغنٍ منفرد، الأمر الذي أثبت شعبيته القوية ونفوذه هناك.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية "دريمرز" هي أول أغنية رسمية لكأس العالم تحتل قمة جدول "بيلبورد" لمبيعات الأغاني الرقمية التي تعد إحدى وسائل الإعلام الموسيقية الأمريكية البارزة.

كما احتلت الأغنية قمة جدول مبيعات الأغاني الرقمية العالمية لمدة أسبوعين على التوالي. وكتبت أيضا رقما قياسيا من بين أغاني كأس العالم من خلال احتلال المركز الأول في جداول أفضل الأغاني لآي تونز في أكثر من 100 دولة ومنطقة في اليوم الأول من إصداره.

علاوة على ذلك، سجلت 100 مليون بث على "سبوتيفاي" وهي أكبر منصة بث موسيقى في العالم لتصبح الأكبر من بين أغاني المطربين المنفردين للكي بوب لعام 2023، حيث تجاوز إجمالي عدد مرات بثها 270 مليونا في الأول من شهر يونيو الحالي.