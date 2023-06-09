كاكاو الكورية والهيئة السعودية للسياحة تبحثات عن فرص التعاون

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قالت شركة "كاكاو" الكورية إنها ناقشت مؤخرا مع الهيئة السعودية للسياحة سبل التعاون في مجالات الثقافة والتنقل والاتصال لتنشيط السياحة في المملكة العربية السعودية، وذلك في مقرها "بانكيو آجيت" في مدينة "سونغ نام" بمقاطعة كيونغ كي.

وقدمت الشركة إلى الهيئة السعودية الوضع الحالي للمحتويات الكورية مثل الكتب الكرتونية عبر الشبكة والموسيقى إلى جانب مشروعاتها الكبرى في مجال منصات التكنولوجيا والتنقل والاتصالات.

وناقش الطرفان سبل التعاون في مجال بناء نظام الدفع بواسطة "كاكاو باي" والاتصال المتقدم بسيارات الأجرة لاستدعائها ونظام التحكم في السيارات في المملكة باستخدام تطبيق "كاكاو تي"، وتطوير منصة لتقاسم المعلومات تكون مناسبة للسعودية باستخدام "كاكاو توك".

وأوضحت كاكاو أن الجانبين ناقشا مختلف سبل توسيع التبادلات من أجل تفعيل السياحة الثقافية بين البلدين باستخدام مختلف أنواع أعمال الملكية الفكرية المتوفرة لدى كاكاو إنترنتينمنت، مشيرة إلى ارتفاع الاهتمام بالمحتويات الثقافية الكورية بما في ذلك الكي بوب خاصة بين جيل الشباب في السعودية.

وتخطط الشركة الكورية بعد هذه المناقشات لاستخدام قدراتها في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات في السعودية.